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В Уфе сворачивают штаб по поиску двоих пропавших подростков

В Уфе сворачивают штаб по поиску двоих пропавших подростков

22 апреля 2024, 03:41
Фото: Лиза Алерт
В Уфе с 22 апреля сворачивают штаб по поиску пропавших 14-летнего Павла Паличева и 13-летнего Дамира Адигамова. Об этом сообщает отряд «ЛизаАлерт».

Как рассказали волонтеры, после сворачивания оперативного штаба на задачи будут каждый день отправлять автономные группы. Сейчас добровольцы продолжают осматривать береговую линию, осматривают акваторию с помощью оптических приборов.

«Совместно со службами опытные поисковики „ЛизаАлерт“ производят разбор завалов топляка с воды. На реке работают Специализированная пожарно-спасательная часть ГУ МЧС России по Республике Башкортостан на спасательном катере, Управление гражданской защиты г. Уфы и Аварийно-спасательная служба ГК РБ по ЧС на моторных лодках. 16 апреля к поискам присоединялась также лодка Бельского речного пароходства с гидролокатором бокового обзора», — рассказывают в поисковом отряде.
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Напомним, подростки исчезли 30 марта на берегу Белой за лагерем «Чайка». В результате возбуждено уголовное дело. За полмесяца удалось обнаружить резиновый сапог, который вмерз в лед, а в какой-то момент погружения под воду прекратились из-за паводка.

#Общество#Уфа#Новости Башкирии#Поиски#Пропавшие дети
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