В Уфе сворачивают штаб по поиску двоих пропавших подростков

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
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Updated Сегодня, 03:43
Как рассказали волонтеры, после сворачивания оперативного штаба на задачи будут каждый день отправлять автономные группы. Сейчас добровольцы продолжают осматривать береговую линию, осматривают акваторию с помощью оптических приборов.
«Совместно со службами опытные поисковики „ЛизаАлерт“ производят разбор завалов топляка с воды. На реке работают Специализированная пожарно-спасательная часть ГУ МЧС России по Республике Башкортостан на спасательном катере, Управление гражданской защиты г. Уфы и Аварийно-спасательная служба ГК РБ по ЧС на моторных лодках. 16 апреля к поискам присоединялась также лодка Бельского речного пароходства с гидролокатором бокового обзора», — рассказывают в поисковом отряде.
Напомним, подростки исчезли 30 марта на берегу Белой за лагерем «Чайка». В результате возбуждено уголовное дело. За полмесяца удалось обнаружить резиновый сапог, который вмерз в лед, а в какой-то момент погружения под воду прекратились из-за паводка.