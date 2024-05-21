Житель Уфы оставил маленькую девочку одну в подъезде

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
Жители нового жилищного комплекса «Биосфера» были удивлены, когда одна из соседок скинула в общий чат фотографию двухлетней девочки, которая одна гуляла по коридорам и подъездам дома. Девушка рассказала, что ребенок на вопросы о папе или маме просто пожимал плечами и начинал плакать. Она отвела ее к консьержу.
Всем домом соседи в итоге нашли телефон предполагаемого отца и дозвонились до него, мужчина стал отнекиваться и убеждать людей, что у него нет детей, когда ему пригрозили поилицей, он согласился приехать, но так и не явился.
Люди выяснили, что родители ребенка сдают квартиру в этом доме и постоянно уходят в загул. Ее матери несколько дней нет дома, она бухает с друзьями. Отец видимо тоже решил оторваться.
В итоге, ребенка забрали бабушка с дедушкой, спустя пару часов. Пока их ждали, малышку накормили и напоили.