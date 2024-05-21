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Published Сегодня, 15:32

Modified Сегодня, 15:34

Updated Сегодня, 15:34

Житель Уфы оставил маленькую девочку одну в подъезде

Житель Уфы оставил маленькую девочку одну в подъезде

21 мая 2024, 15:32
Фото: 1MI
Когда его нашли, он заявил, что ребенок не его, сообщает Mash Batash.
Сюжет
Дети

Жители нового жилищного комплекса «Биосфера» были удивлены, когда одна из соседок скинула в общий чат фотографию двухлетней девочки, которая одна гуляла по коридорам и подъездам дома. Девушка рассказала, что ребенок на вопросы о папе или маме просто пожимал плечами и начинал плакать. Она отвела ее к консьержу.

Всем домом соседи в итоге нашли телефон предполагаемого отца и дозвонились до него, мужчина стал отнекиваться и убеждать людей, что у него нет детей, когда ему пригрозили поилицей, он согласился приехать, но так и не явился.

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Люди выяснили, что родители ребенка сдают квартиру в этом доме и постоянно уходят в загул. Ее матери несколько дней нет дома, она бухает с друзьями. Отец видимо тоже решил оторваться.

В итоге, ребенка забрали бабушка с дедушкой, спустя пару часов. Пока их ждали, малышку накормили и напоили.

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#Общество#Происшествия#Уфа#Дети#Башкортостан#Новости Башкирии#Пропавшие дети
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