Молодую пару задавили в Уфе

Как выяснилось позже, сам водитель не имел водительского удостоверения. По информации Госавтоинспекции Уфы, за данное правонарушение он был привлечен к ответственности по части 1 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. В дополнение к этому транспортное средство было помещено на специализированную стоянку.