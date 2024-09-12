Молодую пару задавили в Уфе

Posted 12 сентября, 05:58
Published 12 сентября, 05:58
Modified 12 сентября, 06:00
Updated 12 сентября, 06:00
События развернулись, вечером 11 сентября. На улице Революционной, 39-летний мужчина, управлявший автомобилем «Лада Ларгус», не смог предотвратить столкновение с 18-летними пешеходами, которые аккуратно пересекали дорогу.
В результате происшествия парень и девушка получили травмы и были экстренно доставлены в ближайшую больницу. Однако после получения необходимой медицинской помощи ребята были отпущены домой.
Как выяснилось позже, сам водитель не имел водительского удостоверения. По информации Госавтоинспекции Уфы, за данное правонарушение он был привлечен к ответственности по части 1 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. В дополнение к этому транспортное средство было помещено на специализированную стоянку.