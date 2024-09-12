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Posted 12 сентября, 05:58

Published 12 сентября, 05:58

Modified 12 сентября, 06:00

Updated 12 сентября, 06:00

Молодую пару задавили в Уфе

Молодую пару задавили в Уфе

12 сентября 2024, 05:58
Фото: Госавтоинспекция Уфы
Сюжет
Башкирия
Об этом сообщает в четверг, 12 сентября, Госавтоинспекция Уфы.

События развернулись, вечером 11 сентября. На улице Революционной, 39-летний мужчина, управлявший автомобилем «Лада Ларгус», не смог предотвратить столкновение с 18-летними пешеходами, которые аккуратно пересекали дорогу.

Фото: Госавтоинспекция Уфы.

В результате происшествия парень и девушка получили травмы и были экстренно доставлены в ближайшую больницу. Однако после получения необходимой медицинской помощи ребята были отпущены домой.

Как выяснилось позже, сам водитель не имел водительского удостоверения. По информации Госавтоинспекции Уфы, за данное правонарушение он был привлечен к ответственности по части 1 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. В дополнение к этому транспортное средство было помещено на специализированную стоянку.

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