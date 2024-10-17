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Posted 17 октября, 08:34

Published 17 октября, 08:34

Modified 17 октября, 09:03

Updated 17 октября, 09:03

Тройное ДТП в Уфе помогло полиции

Тройное ДТП в Уфе помогло полиции

17 октября 2024, 08:34
Фото: Госавтоинспекция Уфы
Авария помогла дорожной полиции задержать злостного нарушителя, сообщает в четверг, 17 октября, Госавтоинспекция Уфы.

Инцидент произошел 16 октября, около десяти часов утра, на улице Революционной. Как стало известно, 66-летний водитель автомобиля ГАЗ, поворачивая на улицу Подводника Родионова, не заметил встречный «Фольксваген Поло». Удар оказался сильным: после столкновения «Фольксваген» врезался в стоящий рядом «Тойота Раф 4».

Фото: Госавтоинспекция Уфы

В результате ДТП пострадал 30-летний водитель «Фольксвагена», который с различными травмами был доставлен в травмпункт. К счастью, после оказания медицинской помощи он был отпущен домой. Однако это происшествие открыло более серьезную проблему: выяснилось, что водитель «Фольксваген» управлял автомобилем без необходимых прав.

Полиция составила административный материал по части 2 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Это значит, что за управление транспортным средством без соответствующих документов водителю грозит наказание. Сейчас правоохранительные органы проводят разбирательство по факту ДТП.

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Как ранее сообщал Mkset, в Уфимском районе в результате жесткой аварии двое молодых людей получили травмы.

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