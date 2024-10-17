Тройное ДТП в Уфе помогло полиции

Posted 17 октября, 08:34
Published 17 октября, 08:34
Modified 17 октября, 09:03
Updated 17 октября, 09:03
Инцидент произошел 16 октября, около десяти часов утра, на улице Революционной. Как стало известно, 66-летний водитель автомобиля ГАЗ, поворачивая на улицу Подводника Родионова, не заметил встречный «Фольксваген Поло». Удар оказался сильным: после столкновения «Фольксваген» врезался в стоящий рядом «Тойота Раф 4».
В результате ДТП пострадал 30-летний водитель «Фольксвагена», который с различными травмами был доставлен в травмпункт. К счастью, после оказания медицинской помощи он был отпущен домой. Однако это происшествие открыло более серьезную проблему: выяснилось, что водитель «Фольксваген» управлял автомобилем без необходимых прав.
Полиция составила административный материал по части 2 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Это значит, что за управление транспортным средством без соответствующих документов водителю грозит наказание. Сейчас правоохранительные органы проводят разбирательство по факту ДТП.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфимском районе в результате жесткой аварии двое молодых людей получили травмы.