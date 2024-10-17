Тройное ДТП в Уфе помогло полиции

В результате ДТП пострадал 30-летний водитель «Фольксвагена», который с различными травмами был доставлен в травмпункт. К счастью, после оказания медицинской помощи он был отпущен домой. Однако это происшествие открыло более серьезную проблему: выяснилось, что водитель «Фольксваген» управлял автомобилем без необходимых прав.