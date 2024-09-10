Водитель ответит за беспредел в Уфе

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 17:42
Updated Сегодня, 17:42
В Уфе составили протокол на героя ролика с автобусом, объезжающим пробку по встречной полосе. Об этом сообщил начальник регионального ГАИ Владимир Севастьянов на своих личных ресурсах.
Напомним, «автохам» ранее попал на камеры видеонаблюдения в Кузнецовском затоне — там водителям приходится сталкиваться с заторами из-за работ на улице Пугачёва. На кадрах видно, как туристический автобус мчится по встречной полосе, чтобы миновать пробку.
По словам руководителя Гостоавтоинспекции, вскоре после публикации стражи порядка установили личность водителя. Им оказался 40-летний мужчина из Баймакского района Республики. Его теперь могут лишить прав на полгода или оштрафовать на ₽5 000.