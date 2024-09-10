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Водитель ответит за беспредел в Уфе

Водитель ответит за беспредел в Уфе

10 сентября 2024, 15:49
Фото: соцсети
Из-за бесконечных пробок в городе уфимец пошёл на невиданную наглость и поплатился за нее во вторник, 10 сентября, сообщает ГАИ Башкирии.

В Уфе составили протокол на героя ролика с автобусом, объезжающим пробку по встречной полосе. Об этом сообщил начальник регионального ГАИ Владимир Севастьянов на своих личных ресурсах.

Напомним, «автохам» ранее попал на камеры видеонаблюдения в Кузнецовском затоне — там водителям приходится сталкиваться с заторами из-за работ на улице Пугачёва. На кадрах видно, как туристический автобус мчится по встречной полосе, чтобы миновать пробку.

По словам руководителя Гостоавтоинспекции, вскоре после публикации стражи порядка установили личность водителя. Им оказался 40-летний мужчина из Баймакского района Республики. Его теперь могут лишить прав на полгода или оштрафовать на ₽5 000.

Уфимские водители идут на крайние меры
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