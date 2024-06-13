Сын чиновника устроил голые гонки в Башкирии

Напомним, скопление молодых людей на главной площади села зафиксировали камеры наружного наблюдения. Отмечалось, что некоторые из них были частично обнажены, кроме того, молодые люди на авто начали выполнять опасные маневры. В частности, в объективы камер попал момент, на котором один из водителей начал дрифтовать.