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Published Сегодня, 18:34

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Updated Сегодня, 18:38

Сын чиновника устроил голые гонки в Башкирии

Сын чиновника устроил голые гонки в Башкирии

13 июня 2024, 18:34
Фото: 1MI
Дрифт на площади села Бижбуляк мог устроить сын сотрудника местной администрации. Ситуацию прокомментировал глава района.

Неожиданное продолжение получила история с дрифтом на главной площади села Бижбуляк. По информации сообщества «Подслушано в с. Бижбуляк и Бижбулякский р-н» в соцсети VK.com, одним из участников резонансной истории был сын сотрудника районной администрации.

Как утверждает сообщество, об этом стало известно в ходе оперативно розыскных мероприятий. 20-летний парень якобы был за рулем BMW, причем на автомобиле отсутствовали госномера. Правонарушителя привлекли к административной ответственности по ряду статей КоАП РФ.

Беспредел в Бижбуляке: глава района возмутился действиями молодежи и полиции
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На публикацию обратил внимание глава администрации Бижбулякского района Артур Зарипов.

— Хочу ответственно заявить, что для меня не важно это сын сотрудника администрации, или мой лично родственник. Перед законом все равны! Если ты нарушил — отвечай! А если вас поставили следить за порядком — следите за ним, ! Невзирая на чины и родственные связи! — написал чиновник в своем телеграм-канале.

Напомним, скопление молодых людей на главной площади села зафиксировали камеры наружного наблюдения. Отмечалось, что некоторые из них были частично обнажены, кроме того, молодые люди на авто начали выполнять опасные маневры. В частности, в объективы камер попал момент, на котором один из водителей начал дрифтовать.

Широкой огласке данную историю предал глава администрации Бижбулякского района Артур Зарипов. Чиновника возмутило не только поведение молодых людей, но и реакция правоохранителей. К слову, ситуацию уже прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.

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