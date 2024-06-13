Сын чиновника устроил голые гонки в Башкирии

Posted Сегодня, 18:34
Published Сегодня, 18:34
Modified Сегодня, 18:38
Updated Сегодня, 18:38
Неожиданное продолжение получила история с дрифтом на главной площади села Бижбуляк. По информации сообщества «Подслушано в с. Бижбуляк и Бижбулякский р-н» в соцсети VK.com, одним из участников резонансной истории был сын сотрудника районной администрации.
Как утверждает сообщество, об этом стало известно в ходе оперативно розыскных мероприятий. 20-летний парень якобы был за рулем BMW, причем на автомобиле отсутствовали госномера. Правонарушителя привлекли к административной ответственности по ряду статей КоАП РФ.
На публикацию обратил внимание глава администрации Бижбулякского района Артур Зарипов.
— Хочу ответственно заявить, что для меня не важно это сын сотрудника администрации, или мой лично родственник. Перед законом все равны! Если ты нарушил — отвечай! А если вас поставили следить за порядком — следите за ним, ! Невзирая на чины и родственные связи! — написал чиновник в своем телеграм-канале.
Напомним, скопление молодых людей на главной площади села зафиксировали камеры наружного наблюдения. Отмечалось, что некоторые из них были частично обнажены, кроме того, молодые люди на авто начали выполнять опасные маневры. В частности, в объективы камер попал момент, на котором один из водителей начал дрифтовать.
Широкой огласке данную историю предал глава администрации Бижбулякского района Артур Зарипов. Чиновника возмутило не только поведение молодых людей, но и реакция правоохранителей. К слову, ситуацию уже прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.