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Покушение на убийство

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Октябрь
Кровавая расправа из-за любви произошла в Башкирии
14 октября, 07:38
Хозяина взорвавшейся квартиры арестуют в Уфе
13 октября, 16:32
Уфимка оказалась в реанимации из-за кота
4 октября, 12:41
Гастролер-убийца прятался в уфимской бане
2 октября, 08:07
Август
В Башкирии мужчина напал на соседа с топором
20 августа, 15:26
Пять ударов топором по голове — и выжил: история покушения в Башкирии
9 августа, 05:28
Июль
В Уфе ревность толкнула на кровавую расправу
9 июля, 14:56
Июнь
Мать хотела зарезать сына из-за плача в Башкирии
Малыш мешал своей родительнице проводить время в пьяном угаре, сообщает объединенная пресс-служба судов Башкортостана.
18 июня, 12:06

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