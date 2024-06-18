Мать хотела зарезать сына из-за плача в Башкирии

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Аида Шафигуллина признана виновной покушении на жизнь своего 1,5-годовалого ребенка. Белебеевский городской суд вынес приговор 22-летней женщине, назначив ей за попытку убийства младенца наказание в виде 11 лет лишения свободы. Этот срок Аида Шафигуллина будет отбывать в исправительной колонии общего режима.
Как установил суд, преступление женщина совершила под действием алкоголя. Вечером 7 октября 2023 года Аида Шафигуллина поссорилась со своим сожителем, который ушёл из дома. Гнев женщины переключился на полуторагодовалого сына. Пьяная мать схватила кухонный нож и пять раз ударила им плачущего ребёнка. Заставив сына замолчать, Аида Шафигуллина вышла на улицу и попросила случайную прохожую вызвать медиков. Жизнь ребёнка спасали с помощью санитарной авиации: его вертолётом доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу в Уфу. Сейчас сын проживает с отцом.
Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован сторонами процесса, уточнили в объединенная пресс-служба судов Башкортостана.