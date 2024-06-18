Мать хотела зарезать сына из-за плача в Башкирии

Как установил суд, преступление женщина совершила под действием алкоголя. Вечером 7 октября 2023 года Аида Шафигуллина поссорилась со своим сожителем, который ушёл из дома. Гнев женщины переключился на полуторагодовалого сына. Пьяная мать схватила кухонный нож и пять раз ударила им плачущего ребёнка. Заставив сына замолчать, Аида Шафигуллина вышла на улицу и попросила случайную прохожую вызвать медиков. Жизнь ребёнка спасали с помощью санитарной авиации: его вертолётом доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу в Уфу. Сейчас сын проживает с отцом.