Уфимская горе-мать заморила младенца голодом

28-летнюю уфимку Виктория М. отправили в СИЗО по обвинению в тяжком преступлении: неисполнение родительских обязанностей и покушение на убийство. Как считает следствие, девушка прекрасно осознавала, что ее рожденный в феврале 2024 года сын не может самостоятельно позаботиться о себе. Однако с первого дня рождения горе-мать не заботилась о малыше, оставляла младенца дома одного и морила кроху голодом.