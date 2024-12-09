Уфимская горе-мать заморила младенца голодом

Posted 9 декабря, 09:32
Published 9 декабря, 09:32
Modified 9 декабря, 09:48
Updated 9 декабря, 09:48
28-летнюю уфимку Виктория М. отправили в СИЗО по обвинению в тяжком преступлении: неисполнение родительских обязанностей и покушение на убийство. Как считает следствие, девушка прекрасно осознавала, что ее рожденный в феврале 2024 года сын не может самостоятельно позаботиться о себе. Однако с первого дня рождения горе-мать не заботилась о малыше, оставляла младенца дома одного и морила кроху голодом.
Тетя мальчика, сестра мужа обвиняемой, нашла 9-месячного мальчика в шкафу для посуды, завернутого в тряпки. Парочка собиралась надолго уехать в дальний регион, оставив младенца среди кастрюль.
На кадрах из зала суда обвиняемая старается спрятать лицо от камер, вопросы журналистов женщина игнорировала. Суд постановил заключить горе-мать под стражу сроком на 2 месяца. О судьбе голодавшего мальчика на момент написания материала комментариев не поступало. Известно, что отец ребенка успел попасть в криминальный скандал, убегая из Уфы от свалившихся на пару забот о потомстве. Его обвинили в краже в Чувашии. Известно, что молодой папаша из Уфы — уклонист.
Ранее Mkset сообщал, что погибший в ДТП 13-летний угонщик воспитывался в детдоме.