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Posted 20 ноября, 11:51

Published 20 ноября, 11:51

Modified 20 ноября, 12:07

Updated 20 ноября, 12:07

Стрелка приговорили к 9 годам тюрьмы в Башкирии

Башкирский отелло расстрелял из ружья влюбленную пару

20 ноября 2024, 11:51
Фото: 1MI.

Стрелка приговорили к 9 годам тюрьмы в Башкирии

Дюртюлинский районный суд приговорил жителя Башкортостана к 9 годам тюрьмы. Дело в том, что мужчина не смог отпустить бывшую возлюбленную и решил застрелить свою пассию и ее нового ухажера, сообщили в региональном следкоме в среду, 20 ноября.

В июле 2024 года, охваченный ревностью мужчина отправился в село Маядык на поиски своей бывшей любовницы и её нового избранника. Представьте картину: два человека просто возвращаются с автобусной остановки, а тут на них нападает мужчина с охотничьим ружьем. Прямо сюжет мечты для бульварных романов.

Как минимум, главный герой попытался выполнить все по инструкциям — он выстрелил в женщину, сбил её сожителя на автомобиле и даже решил вновь пустить пулю в сторону возлюбленной — чтобы наверняка. Всё это с уровнем точности, который можно только позавидовать: одному повезло сбежать, а вторая сама остановила попутный автомобиль, чтобы доехать до больницы. В общем, получился такой себе сюжет о настоящем чуде выживания.

На удивление, никто не остался без шансов на жизнь — влюбленные получили серьезные травмы, но выжили. Однако это не уменьшает вины нашего романтика. Суд решил, что девять лет в исправительной колонии строгого режима — вполне справедливое наказание за такую бойкую попытку любви. Хотя, как говорится: «За любовь надо платить!»

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