Башкирский отелло расстрелял из ружья влюбленную пару

Как минимум, главный герой попытался выполнить все по инструкциям — он выстрелил в женщину, сбил её сожителя на автомобиле и даже решил вновь пустить пулю в сторону возлюбленной — чтобы наверняка. Всё это с уровнем точности, который можно только позавидовать: одному повезло сбежать, а вторая сама остановила попутный автомобиль, чтобы доехать до больницы. В общем, получился такой себе сюжет о настоящем чуде выживания.