Башкирский отелло расстрелял из ружья влюбленную пару

Posted 20 ноября, 11:51
Published 20 ноября, 11:51
Modified 20 ноября, 12:07
Updated 20 ноября, 12:07
В июле 2024 года, охваченный ревностью мужчина отправился в село Маядык на поиски своей бывшей любовницы и её нового избранника. Представьте картину: два человека просто возвращаются с автобусной остановки, а тут на них нападает мужчина с охотничьим ружьем. Прямо сюжет мечты для бульварных романов.
Как минимум, главный герой попытался выполнить все по инструкциям — он выстрелил в женщину, сбил её сожителя на автомобиле и даже решил вновь пустить пулю в сторону возлюбленной — чтобы наверняка. Всё это с уровнем точности, который можно только позавидовать: одному повезло сбежать, а вторая сама остановила попутный автомобиль, чтобы доехать до больницы. В общем, получился такой себе сюжет о настоящем чуде выживания.
На удивление, никто не остался без шансов на жизнь — влюбленные получили серьезные травмы, но выжили. Однако это не уменьшает вины нашего романтика. Суд решил, что девять лет в исправительной колонии строгого режима — вполне справедливое наказание за такую бойкую попытку любви. Хотя, как говорится: «За любовь надо платить!»