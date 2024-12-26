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Posted 26 декабря, 06:39

Published 26 декабря, 06:39

Modified 26 декабря, 07:43

Updated 26 декабря, 07:43

Уфимец хотел сжечь трех человек и бежать из страны

Ревнивец пытался сжечь бывшую любовницу и ее ребенка в Башкирии

26 декабря 2024, 06:39
Фото: 1MI.

Уфимец хотел сжечь трех человек и бежать из страны

Поджигателя из Башкирии приговорили к 9,5 годам колонии за покушение на убийство трех человек, сообщили в региональном Следкоме в четверг, 26 декабря.

В марте 2024 года мужчине из Зилаирского района во время распития горячительных напитков в голову пришла чудовищная идея мести бывшей любовнице. Пьяный Ромео отправился к квартире экс-сожительницы и поджог входную дверь. Самой женщине, ее трехлетнему ребенку и её бабушке удалось спастись с помощью соседей.

Фото: Следственный комитет Башкортостана

Мужчина, опечаленный неудавшейся местью, украл из онлайн-банка своей жертвы ₽13 тысяч и решил начать новую жизнь, уехав из региона или даже страны. Однако в аэропорту Уфы правоохранители задержали горе-любовника и отправили его на скамью подсудимых. Суд признал мужчину виновным в покушении на убийство трех человек и приговорил его к 9,5 годам колонии строгого режима.

Ранее Mkset сообщил, что подросток поджог за ₽200`000 машину судьи в Башкирии.

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