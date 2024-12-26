Ревнивец пытался сжечь бывшую любовницу и ее ребенка в Башкирии

Posted 26 декабря, 06:39
Published 26 декабря, 06:39
Modified 26 декабря, 07:43
Updated 26 декабря, 07:43
В марте 2024 года мужчине из Зилаирского района во время распития горячительных напитков в голову пришла чудовищная идея мести бывшей любовнице. Пьяный Ромео отправился к квартире экс-сожительницы и поджог входную дверь. Самой женщине, ее трехлетнему ребенку и её бабушке удалось спастись с помощью соседей.
Мужчина, опечаленный неудавшейся местью, украл из онлайн-банка своей жертвы ₽13 тысяч и решил начать новую жизнь, уехав из региона или даже страны. Однако в аэропорту Уфы правоохранители задержали горе-любовника и отправили его на скамью подсудимых. Суд признал мужчину виновным в покушении на убийство трех человек и приговорил его к 9,5 годам колонии строгого режима.
Ранее Mkset сообщил, что подросток поджог за ₽200`000 машину судьи в Башкирии.