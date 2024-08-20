В Башкирии мужчина напал на соседа с топором

По версии следствия, утром 27 июля 2024 года между двумя соседями возник конфликт. На фоне напряженной обстановки один из мужчин, стоя на пороге квартиры своего соседа, решил решить вопрос с помощью топора. Он нанес удар в область головы своему оппоненту. Однако, к счастью, потерпевший успел закрыть входную дверь, что спасло ему жизнь.