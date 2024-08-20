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Published Сегодня, 15:26

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Updated Сегодня, 18:32

В Башкирии мужчина напал на соседа с топором

В Башкирии мужчина напал на соседа с топором

20 августа 2024, 15:26
Фото: 1MI
В Салавате подозреваемый в покушении на убийство своего соседа заключен под стражу, сообщает Следком РБ.

Следственный отдел по городу Салават СУ СК России по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело против местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство.

По версии следствия, утром 27 июля 2024 года между двумя соседями возник конфликт. На фоне напряженной обстановки один из мужчин, стоя на пороге квартиры своего соседа, решил решить вопрос с помощью топора. Он нанес удар в область головы своему оппоненту. Однако, к счастью, потерпевший успел закрыть входную дверь, что спасло ему жизнь.

После инцидента пострадавший немедленно обратился за медицинской помощью, а подозреваемый был задержан правоохранительными органами. Теперь с ним проводятся первоначальные следственные действия, назначен комплекс судебных экспертиз, а также допрашиваются очевидцы и другие свидетели произошедшего.

На время расследования суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу по ходатайству следователя.

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