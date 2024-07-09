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В Уфе ревность толкнула на кровавую расправу

В Уфе ревность толкнула на кровавую расправу

9 июля 2024, 14:56
Фото: 1MI
Следственный комитет Башкирии сообщает о предъявлении обвинения 20-летнему уфимцу в покушении на убийство своего знакомого.

События разворачивались вечером 5 июля 2024 года в районе городского центра «Арт-КВАДРАТ». Обвиняемый, охваченный ревностью к 18-летнему юноше, к которому испытывала чувства его знакомая, решил расправиться с соперником.

Он подкараулил юношу у его места работы, и нанес ему два ножевых удара в область спины. После этого он скрылся с места преступления. Как известно, пострадавшему своевременно была оказана медицинская помощь, благодаря которой он выжил.

Однако злоумышленник, осознав масштабы своих действий, сам явился в следственный отдел с адвокатом и сознался в совершенном преступлении.

В ведомстве сообщают, что в настоящее время проведены первоначальные следственные действия, а обвиняемому избрана мера пресечения на время расследования.

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