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Posted 2 октября, 08:07

Published 2 октября, 08:07

Modified 2 октября, 08:22

Updated 2 октября, 08:22

Гастролер-убийца прятался в уфимской бане

Гастролер-убийца прятался в уфимской бане

2 октября 2024, 08:07
Фото: Следком РБ
Уфимец, скрывавшийся от правосудия почти полтора месяца, предстанет перед судом за убийство и покушение на убийство, сообщает в среду, 2 октября, Следственный комитет Башкортостана.

Стало известно, что в конце апреля 2024 года в больницу был доставлен 49-летний мужчина с ножевыми ранениями. Как выяснили следователи, в квартире мужчины, расположенной в микрорайоне «Кузнецовский Затон», было найдено тело его знакомого, также с ножевыми ранениями.

Согласно материалам дела, трагедия разразилась после дружеской встречи за бокалом спиртного. К потерпевшему в гости пришел знакомый с ранее незнакомым ему мужчиной — обвиняемым. В какой-то момент, видимо под воздействием алкоголя, гость вооружился двумя кухонными ножами и вышел на балкон, где находились мужчины. В результате вспыхнувшей ссоры он нанес им несколько ударов. Хозяин квартиры успел сбежать и вызвать помощь, а вот второго потерпевшего спасти не удалось — он скончался на месте.

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После совершения преступления обвиняемый решил скрыться от полиции. Чтобы избежать камер видеонаблюдения, он накинул на себя старую одежду и покинул место происшествия. По пути он избавился от мобильного телефона и орудий убийства, что только усложнило его поиски.

На протяжении полутора месяцев велась активная работа по его поиску: анализировались записи с камер, проверялся круг общения обвиняемого, проводились оперативно-розыскные мероприятия. И вот, наконец, гастролер был задержан в бане на садовом участке в одном из СНТ Демского района Уфы.

На момент написания материала, мужчина находится под стражей, уголовное дело готовится к передаче в суд.

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