Гастролер-убийца прятался в уфимской бане

Posted 2 октября, 08:07
Published 2 октября, 08:07
Modified 2 октября, 08:22
Updated 2 октября, 08:22
Стало известно, что в конце апреля 2024 года в больницу был доставлен 49-летний мужчина с ножевыми ранениями. Как выяснили следователи, в квартире мужчины, расположенной в микрорайоне «Кузнецовский Затон», было найдено тело его знакомого, также с ножевыми ранениями.
Согласно материалам дела, трагедия разразилась после дружеской встречи за бокалом спиртного. К потерпевшему в гости пришел знакомый с ранее незнакомым ему мужчиной — обвиняемым. В какой-то момент, видимо под воздействием алкоголя, гость вооружился двумя кухонными ножами и вышел на балкон, где находились мужчины. В результате вспыхнувшей ссоры он нанес им несколько ударов. Хозяин квартиры успел сбежать и вызвать помощь, а вот второго потерпевшего спасти не удалось — он скончался на месте.
После совершения преступления обвиняемый решил скрыться от полиции. Чтобы избежать камер видеонаблюдения, он накинул на себя старую одежду и покинул место происшествия. По пути он избавился от мобильного телефона и орудий убийства, что только усложнило его поиски.
На протяжении полутора месяцев велась активная работа по его поиску: анализировались записи с камер, проверялся круг общения обвиняемого, проводились оперативно-розыскные мероприятия. И вот, наконец, гастролер был задержан в бане на садовом участке в одном из СНТ Демского района Уфы.
На момент написания материала, мужчина находится под стражей, уголовное дело готовится к передаче в суд.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected]