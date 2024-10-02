Гастролер-убийца прятался в уфимской бане

Согласно материалам дела, трагедия разразилась после дружеской встречи за бокалом спиртного. К потерпевшему в гости пришел знакомый с ранее незнакомым ему мужчиной — обвиняемым. В какой-то момент, видимо под воздействием алкоголя, гость вооружился двумя кухонными ножами и вышел на балкон, где находились мужчины. В результате вспыхнувшей ссоры он нанес им несколько ударов. Хозяин квартиры успел сбежать и вызвать помощь, а вот второго потерпевшего спасти не удалось — он скончался на месте.