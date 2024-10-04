Уфимка оказалась в реанимации из-за кота

Posted 4 октября, 12:41
Published 4 октября, 12:41
Modified 4 октября, 12:43
Updated 4 октября, 12:43
Как стало известно, 27 сентября 2024 года в подъезде дома на улице Ахметова произошла настоящая драма. Пьяный мужчина заподозрил уборщицу в том, что она сбросила его кота с 24-го этажа. В порыве гнева он нанёс женщине множество ударов руками и ногами по голове и другим частям тела.
Как результат — потерпевшая получила черепно-мозговую травму и была срочно госпитализирована. Как стало известно, женщина находится в состоянии комы.
Следствие квалифицировало действия мужчины как покушение на убийство. Правоохранительные органы продолжают работу по установлению всех обстоятельств происшествия. Допрашиваются свидетели, собираются доказательства, а обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на время расследования.