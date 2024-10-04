mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 октября, 12:41

Published 4 октября, 12:41

Modified 4 октября, 12:43

Updated 4 октября, 12:43

Уфимка оказалась в реанимации из-за кота

Уфимка оказалась в реанимации из-за кота

4 октября 2024, 12:41
Фото: 1MI
Мужчина в ярости напал на уборщицу, сообщает в пятницу, 4 октября, Следком Башкирии.

Как стало известно, 27 сентября 2024 года в подъезде дома на улице Ахметова произошла настоящая драма. Пьяный мужчина заподозрил уборщицу в том, что она сбросила его кота с 24-го этажа. В порыве гнева он нанёс женщине множество ударов руками и ногами по голове и другим частям тела.

Как результат — потерпевшая получила черепно-мозговую травму и была срочно госпитализирована. Как стало известно, женщина находится в состоянии комы.

Следствие квалифицировало действия мужчины как покушение на убийство. Правоохранительные органы продолжают работу по установлению всех обстоятельств происшествия. Допрашиваются свидетели, собираются доказательства, а обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на время расследования.

Уфимский убийца получил год колонии
Узнать подробнее
Читайте также:
Уфимский убийца получил год колонииПерекупщик обманул уфимцевКарта дорожных камер появилась в Уфе
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Кот#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Инциденты#Госпитализация#Покушение на убийство#Черепно-мозговая травма#Уборщица#Следком Башкирии
Подпишитесь