Уфимка оказалась в реанимации из-за кота

Как стало известно, 27 сентября 2024 года в подъезде дома на улице Ахметова произошла настоящая драма. Пьяный мужчина заподозрил уборщицу в том, что она сбросила его кота с 24-го этажа. В порыве гнева он нанёс женщине множество ударов руками и ногами по голове и другим частям тела.