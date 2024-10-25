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Октябрь
В Башкирии дети осквернили Вечный Огонь — подробности инцидента
25 октября, 08:28
Спас командира — сам погиб на СВО
24 октября, 04:53
В Уфе скончался легендарный тренер ХК «Салават Юлаев»
7 октября, 06:16
Элвин Грей рассказал о личной трагедии
2 октября, 06:08
Легендарный полковник скончался в Башкирии
2 октября, 05:42
Сентябрь
В Уфе появится новая достопримечательность
16 сентября, 05:21
Писающих мальчиков арестовали в Нефтекамске
13 сентября, 15:01
Август
Улицу Уфы назвали в честь погибшего в Донецке бойца
28 августа, 08:48
«Сегодня большое горе»: в Башкирии простились со светлым человеком
25 августа, 18:57
Дочь «русского Шиндлера» наградили в Уфе
19 августа, 13:57
Июнь
Любящего пьяную езду чиновника из Башкирии заставили работать руками
28 июня, 10:12

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