Любящего пьяную езду чиновника из Башкирии заставили работать руками

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Главу администрации сельского поселения Аскинского района дважды ловили за вождением в нетрезвом виде. В первый раз чиновник признал свою вину и принес извинения. Кроме того, он оплатил штраф прямо в здании суда и обещал, что подобное больше не повторится. Однако уже спустя месяц ситуация повторилась.
Сотрудники ГАИ остановили мужчину. На этот раз он не только сел за руль в нетрезвом виде, но еще и без водительского удостоверения, ведь его он лишился еще месяц назад.
По решению суда, мужчина получил наказание в виде ста часов обязательных работ, а также запрет на управление транспортными средствами на полтора года. Сейчас он уже приступил к выполнению своих новых трудовых обязанностей.
Судя по опубликованным фото, вместо пьяной езды теперь он занимается благоустройством и поддержанием порядка на территории муниципалитета. Так, одетый в спецодежду он косит газон перед монументом в память о тружениках тыла в годы Великой Отечественной войны. Отмечается, что работы он выполняет под контролем судебного пристава-исполнителя.