Любящего пьяную езду чиновника из Башкирии заставили работать руками

Главу администрации сельского поселения Аскинского района дважды ловили за вождением в нетрезвом виде. В первый раз чиновник признал свою вину и принес извинения. Кроме того, он оплатил штраф прямо в здании суда и обещал, что подобное больше не повторится. Однако уже спустя месяц ситуация повторилась.