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Updated Сегодня, 10:50

Любящего пьяную езду чиновника из Башкирии заставили работать руками

Любящего пьяную езду чиновника из Башкирии заставили работать руками

28 июня 2024, 10:12
Фото: 1MI
Главу сельской администрации дважды поймали за вождением в нетрезвом виде и отправили косить газон, сообщает пресс-служба ГУФССП России по РБ.

Главу администрации сельского поселения Аскинского района дважды ловили за вождением в нетрезвом виде. В первый раз чиновник признал свою вину и принес извинения. Кроме того, он оплатил штраф прямо в здании суда и обещал, что подобное больше не повторится. Однако уже спустя месяц ситуация повторилась.

Сотрудники ГАИ остановили мужчину. На этот раз он не только сел за руль в нетрезвом виде, но еще и без водительского удостоверения, ведь его он лишился еще месяц назад.

По решению суда, мужчина получил наказание в виде ста часов обязательных работ, а также запрет на управление транспортными средствами на полтора года. Сейчас он уже приступил к выполнению своих новых трудовых обязанностей.

Фото: ГУФССП России по РБ

Судя по опубликованным фото, вместо пьяной езды теперь он занимается благоустройством и поддержанием порядка на территории муниципалитета. Так, одетый в спецодежду он косит газон перед монументом в память о тружениках тыла в годы Великой Отечественной войны. Отмечается, что работы он выполняет под контролем судебного пристава-исполнителя.

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