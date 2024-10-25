В Башкирии дети осквернили Вечный Огонь — подробности инцидента

Однако, как считают пользователи соцсетей, такой способ поиска тепла выглядит крайне странным и неуместным рядом с символом памяти о погибших в войне. В результате действий ребят родители были привлечены к ответственности: им составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).