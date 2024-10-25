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Posted 25 октября, 08:28

Published 25 октября, 08:28

Modified 25 октября, 09:10

Updated 25 октября, 09:10

Осквернивших Вечный огонь подростков задержали в Башкортостане

В Башкирии дети осквернили Вечный Огонь — подробности инцидента

25 октября 2024, 08:28
Фото: 1MI

Осквернивших Вечный огонь подростков задержали в Башкортостане

Сюжет
Дети
В Салавате подростки решили «погреться» у мемориального комплекса, сообщает в пятницу, 25 октября, МВД России по РБ.

Недавнее видео, запечатлевшее подростков возле мемориала «Вечный огонь», вызвало бурю эмоций в социальных сетях. По словам очевидцев, молодые люди начали поджигать подошвы своей обуви и с гордостью делились своими «подвигами».

Дети осквернили Вечный Огонь в Салавате
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— Сотрудники Отдела МВД России по Салавату установили личности двоих участников инцидента. Оказалось, что мальчикам 12 и 15 лет. Более того, 12-летний школьник уже состоит на профилактическом учете в полиции, — сообщили в пресс-службе полиции Башкирии.

Как выяснили правоохранительные органы, подростки пытались согреться у мемориального комплекса в парке Победы.

Однако, как считают пользователи соцсетей, такой способ поиска тепла выглядит крайне странным и неуместным рядом с символом памяти о погибших в войне. В результате действий ребят родители были привлечены к ответственности: им составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).

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