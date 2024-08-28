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Улицу Уфы назвали в честь погибшего в Донецке бойца

Улицу Уфы назвали в честь погибшего в Донецке бойца

28 августа 2024, 08:48
Мужчина прошел героический путь от села Бугабашево Бакалинского района Башкирии до села Камышатка Шахтерского района Донецкой области, сообщает парламент Уфы.

На 43-ем заседании городского парламента в среду, 28 августа, принято решение дать имя Героя Советского Союза Василия Ильича Утина новой улице в селе Нагаево в Уфе. Как сообщает пресс-служба городского Совета депутатов Уфы, инициатива о присвоении улицы протяженностью 2500 метров имени Героя принадлежит региональному отделению ветеранов-пограничников «Стражи границы». Улица является пока окраинной и примыкает к Нагаевскому шоссе, пролегает параллельно трассе М5.

Василий Утин — уроженец Башкирии. Он родился в селе Бугабашево в 1918 году. На фронте с самого начала Великой Отечественной войны. В декабре 1941 года учителя Василия Утина отметили в боях за донецкие земли. Автоматчик 14-й мотострелковой роты 95-го пограничного полка особого назначения войск НКВД СССР Управления охраны войскового тыла Южного фронта отличился в боях под селом Софьино-Раевка Донецкой области. Ожесточенная схватка с врагом длилась несколько суток. За этот срок уроженец башкирского села уничтожил более полусотни фашистов. Он не вышел из боя даже тогда, когда ему оторвало осколком руку. Утин погиб на поле сражения с врагом. Герой упокоился в селе Камышатка Шахтерского района Донецкой области. Награжден посмертно за подвиги в боях за донецкие земли.

Добавим, что сегодня Камышатка Шахтерского района находится под контролем Донецкой Народной Республики. Регион с 2022 года входит в состав Российской Федерации. Камышатка расположена в районе Дебальцево, юго-восточнее Нью-Йорка, где совсем недавно шли бои с ВСУ за освобождение земель.

Уфе нужна помощь
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