Улицу Уфы назвали в честь погибшего в Донецке бойца

Василий Утин — уроженец Башкирии. Он родился в селе Бугабашево в 1918 году. На фронте с самого начала Великой Отечественной войны. В декабре 1941 года учителя Василия Утина отметили в боях за донецкие земли. Автоматчик 14-й мотострелковой роты 95-го пограничного полка особого назначения войск НКВД СССР Управления охраны войскового тыла Южного фронта отличился в боях под селом Софьино-Раевка Донецкой области. Ожесточенная схватка с врагом длилась несколько суток. За этот срок уроженец башкирского села уничтожил более полусотни фашистов. Он не вышел из боя даже тогда, когда ему оторвало осколком руку. Утин погиб на поле сражения с врагом. Герой упокоился в селе Камышатка Шахтерского района Донецкой области. Награжден посмертно за подвиги в боях за донецкие земли.