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Дочь «русского Шиндлера» наградили в Уфе

Дочь «русского Шиндлера» наградили в Уфе

19 августа 2024, 13:57
Фото: Анна Карабанова
Дочь Николая Киселева, советского политрука, спасшего более 200 человек, получила государственную награду Республики Башкортостан, сообщает глава администрации Благовещенского района Анна Карабанова.

Николай Киселёв, уроженец Благовещенского района, на протяжении своей жизни проявлял исключительное мужество и благородство. Он спас более 200 человек из еврейского гетто в Долгиново во время Второй мировой войны.

В августе–октябре 1942 года он вывел людей через линию фронта, рискуя своей жизнью ради чужих судеб. За этот подвиг Киселёв был посмертно награждён орденом генерала Шаймуратова — высокой государственной наградой Республики Башкортостан.

Церемония вручения прошла в присутствии высокопоставленных лиц и простых граждан, которые пришли почтить память героя. Глава Республики Радий Хабиров лично передал награду дочери Николая Киселёва — Татьяне Николаевне.

— В Благовещенске идет большая работа по увековечиванию памяти нашего земляка и его подвига, — отметила Глава администрации Благовещенского района Анна Карабанова.

На родине героя в Благовещенске установлен памятник в его честь в одноименном сквере.

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