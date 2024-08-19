Дочь «русского Шиндлера» наградили в Уфе

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Николай Киселёв, уроженец Благовещенского района, на протяжении своей жизни проявлял исключительное мужество и благородство. Он спас более 200 человек из еврейского гетто в Долгиново во время Второй мировой войны.
В августе–октябре 1942 года он вывел людей через линию фронта, рискуя своей жизнью ради чужих судеб. За этот подвиг Киселёв был посмертно награждён орденом генерала Шаймуратова — высокой государственной наградой Республики Башкортостан.
Церемония вручения прошла в присутствии высокопоставленных лиц и простых граждан, которые пришли почтить память героя. Глава Республики Радий Хабиров лично передал награду дочери Николая Киселёва — Татьяне Николаевне.
— В Благовещенске идет большая работа по увековечиванию памяти нашего земляка и его подвига, — отметила Глава администрации Благовещенского района Анна Карабанова.
На родине героя в Благовещенске установлен памятник в его честь в одноименном сквере.