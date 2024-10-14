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Нарушение правил дорожного движения

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Октябрь
Видео. Две сотни неадекватов гоняли по Башкирии
14 октября, 08:58
Пьяный водитель убил старушку в Башкирии
9 октября, 12:18
Пьяного байкера сдали онлайн в ГАИ Башкирии
4 октября, 08:11
Сентябрь
Видео. В Башкирии нетрезвый водитель «взял в прицеп» малыша
23 сентября, 05:33
Видео. Фанатка пива попалась гаишникам Башкирии
10 сентября, 09:10
Пьяный водитель убил пассажира мопеда в Башкирии
2 сентября, 12:18
Август
Маме уфимского студента пришлось краснеть перед ГАИ
29 августа, 11:55
Пьяного байкера задержали в Уфе
23 августа, 12:34
Чиновник потерял доверие и работу в Башкирии
7 августа, 05:01
Июль
В Уфе мужчине грозит судимость за «чаевые»
Иностранный гражданин решил дать 250 рублей, чтобы избежать наказания за нарушение правил дорожного движения, сообщает Госавтоинспекция Уфы.
29 июля, 15:55

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