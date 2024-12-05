Водитель бросил ребёнка умирать в Башкирии

Posted 5 декабря, 07:32
Published 5 декабря, 07:32
Modified 5 декабря, 07:57
Updated 5 декабря, 07:57
Как стало известно, инцидент произошел в июне 2024 года на автодороге Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск. По версии следствия, 37-летний водитель грузового автомобиля «Газ Газель» спровоцировал дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых машин — «Лада Веста Кросс» и «Киа Рио».
— По версии следствия, после столкновения мужчина не только не оказал помощь пострадавшим, но и покинул место происшествия, оставив 13-летнего потерпевшего в опасной ситуации. В результате аварии мальчику был причинен тяжкий вред здоровью. Обвиняемый свою вину не признал. Уголовное дело было направлено в Белорецкий межрайонный суд, где будут рассмотрены все обстоятельства дела, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкортостана.
Как ранее сообщал Mkset, в Салавате суд вынес приговор молодому человеку, который, не имея водительских прав, стал виновником ДТП с участием своего юного родственника.