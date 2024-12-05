Водитель бросил ребёнка умирать в Башкирии

Как стало известно, инцидент произошел в июне 2024 года на автодороге Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск. По версии следствия, 37-летний водитель грузового автомобиля «Газ Газель» спровоцировал дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых машин — «Лада Веста Кросс» и «Киа Рио».