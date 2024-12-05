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Posted 5 декабря, 07:32

Published 5 декабря, 07:32

Modified 5 декабря, 07:57

Updated 5 декабря, 07:57

Мужчина сбежал с места ДТП в Башкортостане

Водитель бросил ребёнка умирать в Башкирии

5 декабря 2024, 07:32
Фото: 1MI.

Мужчина сбежал с места ДТП в Башкортостане

В Белорецке перед судом предстанет 37-летний житель Уфы, обвиняемый в серьезном нарушении правил дорожного движения, сообщает в четверг, 5 декабря, прокуратура РБ.

Как стало известно, инцидент произошел в июне 2024 года на автодороге Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск. По версии следствия, 37-летний водитель грузового автомобиля «Газ Газель» спровоцировал дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых машин — «Лада Веста Кросс» и «Киа Рио».

— По версии следствия, после столкновения мужчина не только не оказал помощь пострадавшим, но и покинул место происшествия, оставив 13-летнего потерпевшего в опасной ситуации. В результате аварии мальчику был причинен тяжкий вред здоровью. Обвиняемый свою вину не признал. Уголовное дело было направлено в Белорецкий межрайонный суд, где будут рассмотрены все обстоятельства дела, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкортостана.

Как ранее сообщал Mkset, в Салавате суд вынес приговор молодому человеку, который, не имея водительских прав, стал виновником ДТП с участием своего юного родственника.

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