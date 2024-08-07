Чиновник потерял доверие и работу в Башкирии

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
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Updated Сегодня, 05:25
Как было ранее установлено в суде, мужчина дважды привлекался к административной ответственности. В частности, в 2022 и 2023 годах он садился за руль автомобиля без водительских прав, за что получил сто часов обязательных работ.
Чиновнику не захотелось отбывать наказание. Тогда он решил подготовить распоряжение о приёме самого себя на выполнение работ на территории населенного пункта. Тогда же он подготовил подложные документы, в которых было указано якобы отработанное время.
В настоящий момент известно, что он покинул должность по собственному желанию согласно решению сельского совета. Данное решение опротестовала прокуратура, потребовав прекратить его полномочия в связи с утратой доверия.