В Уфе мужчине грозит судимость за «чаевые»

Поняв, что его действия могут иметь серьезные последствия, и явно испугавшись возможного наказания, наш герой решил пойти на хитрость. Он подумал, что сможет «договориться» с полицейскими и оставил им 250 рублей в качестве «чаевых». Однако сотрудники Госавтоинспекции были неумолимы: они многократно предупреждали его о том, что такие действия являются противоправными и могут повлечь за собой уголовную ответственность.