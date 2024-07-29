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Published Сегодня, 15:55

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Updated Сегодня, 17:13

В Уфе мужчине грозит судимость за «чаевые»

В Уфе мужчине грозит судимость за «чаевые»

29 июля 2024, 15:55
Фото: Госавтоинспекция Уфы
Иностранный гражданин решил дать 250 рублей, чтобы избежать наказания за нарушение правил дорожного движения, сообщает Госавтоинспекция Уфы.

Ситуация развернулась, когда сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «Лада Гранта», за рулем которого находился 23-летний гражданин другой страны. При проверке документов выяснилось, что молодой человек осуществлял пассажирские перевозки с нарушением российского законодательства.

Как оказалось, у водителя не было водительского удостоверения российского образца — он использовал свое национальное удостоверение, что строго запрещено для ведения предпринимательской деятельности на территории России.

Поняв, что его действия могут иметь серьезные последствия, и явно испугавшись возможного наказания, наш герой решил пойти на хитрость. Он подумал, что сможет «договориться» с полицейскими и оставил им 250 рублей в качестве «чаевых». Однако сотрудники Госавтоинспекции были неумолимы: они многократно предупреждали его о том, что такие действия являются противоправными и могут повлечь за собой уголовную ответственность.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Не дождавшись дальнейших разъяснений, иностранный гражданин положил деньги прямо в патрульный автомобиль. Это решение стало для него роковым. Сотрудники немедленно вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего разбирательства по факту дачи взятки. Водитель был задержан и доставлен в отдел полиции для установления всех обстоятельств дела.

Теперь ему грозит не только административная ответственность за нарушение правил дорожного движения, но и серьезные проблемы с законом из-за попытки подкупа должностных лиц. Госавтоинспекция города Уфы напоминает: согласно уголовному законодательству за дачу взятки предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет (ст. 291 УК РФ).

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