В Уфе мужчине грозит судимость за «чаевые»

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
Ситуация развернулась, когда сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «Лада Гранта», за рулем которого находился 23-летний гражданин другой страны. При проверке документов выяснилось, что молодой человек осуществлял пассажирские перевозки с нарушением российского законодательства.
Как оказалось, у водителя не было водительского удостоверения российского образца — он использовал свое национальное удостоверение, что строго запрещено для ведения предпринимательской деятельности на территории России.
Поняв, что его действия могут иметь серьезные последствия, и явно испугавшись возможного наказания, наш герой решил пойти на хитрость. Он подумал, что сможет «договориться» с полицейскими и оставил им 250 рублей в качестве «чаевых». Однако сотрудники Госавтоинспекции были неумолимы: они многократно предупреждали его о том, что такие действия являются противоправными и могут повлечь за собой уголовную ответственность.
Не дождавшись дальнейших разъяснений, иностранный гражданин положил деньги прямо в патрульный автомобиль. Это решение стало для него роковым. Сотрудники немедленно вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего разбирательства по факту дачи взятки. Водитель был задержан и доставлен в отдел полиции для установления всех обстоятельств дела.
Теперь ему грозит не только административная ответственность за нарушение правил дорожного движения, но и серьезные проблемы с законом из-за попытки подкупа должностных лиц. Госавтоинспекция города Уфы напоминает: согласно уголовному законодательству за дачу взятки предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет (ст. 291 УК РФ).