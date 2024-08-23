Пьяного байкера задержали в Уфе

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Любителя двухколёсного транспорта на кислотно-зелёном байке заметили в Черниковке — на улице Первомайской. По манере езды мужчины очевидец сделал вывод, что тот явно нетрезв. Обо всём горожанин сообщил в чат-бот ГИБДД.
По горячим следам байкера отыскали. При встрече со стражами порядка проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения он отказался. На нарушителя составили протокол, мотоцикл же увезли на штрафстоянку.
Ранее в сети появилось видео того, как машина ДПС «играет в салки» с компанией малолетних байкеров — нарушителей.