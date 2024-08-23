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Published Сегодня, 12:34

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Updated Сегодня, 12:36

Пьяного байкера задержали в Уфе

Пьяного байкера задержали в Уфе

23 августа 2024, 12:34
Фото: 1MI
На недобросовестного мотоциклиста донесли в ГАИ бдительные граждане, рассказали в пресс-службе ведомства.

Любителя двухколёсного транспорта на кислотно-зелёном байке заметили в Черниковке — на улице Первомайской. По манере езды мужчины очевидец сделал вывод, что тот явно нетрезв. Обо всём горожанин сообщил в чат-бот ГИБДД.

По горячим следам байкера отыскали. При встрече со стражами порядка проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения он отказался. На нарушителя составили протокол, мотоцикл же увезли на штрафстоянку.

Фото: ГАИ РБ

Ранее в сети появилось видео того, как машина ДПС «играет в салки» с компанией малолетних байкеров — нарушителей.

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