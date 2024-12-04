Участника смертельного ДТП в Уфе отправили в СИЗО на два месяца

Posted 4 декабря, 10:31
Published 4 декабря, 10:31
Modified 4 декабря, 11:29
Updated 4 декабря, 11:29
Напомним, 3 декабря 2024 года на улице Сельской Богородской в Уфе произошла смертельная авария. Это ДТП случилось на месте столкновения других автомобилей. Ранее там произошло механическое ДТА без пострадавших: столкнулись две иномарки. Всё изменилось, когда на горизонте появилось такси марки «Киа Рио».
За ее рулем, как считает следствие и признает сам мужчина, сидел 37-летний Владимир С. Известный в Уфе музыкант был пьян. Пытаясь объехать место ДТП, он выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. Транспорт разбросало по дороге. В результате аварии пострадали двое. Это инспектор ГИБДД и 45-летняя женщина, которая от полученных травм скончалась в больнице. Инспектор находится на стационарном лечении, при поступлении его сразу определили в реанимацию.
Суд Октябрьского района Уфы принял решение о заключении Владимира под стражу до 5 февраля 2025 года. Таким образом, он пробудет в СИЗО два месяца. Прокуратура уже возбудила уголовное дело по статье 264 УК РФ за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека. Сам обвиняемый раскаялся и принёс соболезнования родным погибшей.
— Соболезную родным погибшей. Я раскаиваюсь в своем поступке, был неправ. Не стоило так делать. Я был выпивший, я тогда не подумал, не отдавал себе отчета. Я даже не понял, что там ДТП — ехал домой с разрешенной скоростью, — рассказывает Владимир.
Интересно отметить, что Владимир работает таксистом и имеет на иждивении малолетнюю дочь. Несмотря на то что обвиняемый просил суд о более мягкой мере пресечения из-за своей семейной ситуации, судья остался непреклонен.
Юридические эксперты отмечают, что Владимиру может грозить до 12 лет лишения свободы за свои действия. Однако они же указывают на сложность дела: для привлечения к ответственности за покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов необходимо доказать умысел — а здесь речь идет о случайности.