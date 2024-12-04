Участника смертельного ДТП в Уфе отправили в СИЗО на два месяца

За ее рулем, как считает следствие и признает сам мужчина, сидел 37-летний Владимир С. Известный в Уфе музыкант был пьян. Пытаясь объехать место ДТП, он выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. Транспорт разбросало по дороге. В результате аварии пострадали двое. Это инспектор ГИБДД и 45-летняя женщина, которая от полученных травм скончалась в больнице. Инспектор находится на стационарном лечении, при поступлении его сразу определили в реанимацию.