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Фанатка пива попалась гаишникам Башкирии

Фанатка пива попалась гаишникам Башкирии

10 сентября 2024, 09:10
Фото: Госавтоинспекция Башкирии
Анонимный звонок на телефон доверия МВД предупредил о пьяной автоледи, сообщает во вторник, 10 сентября, начальник регионального ГАИ Владимир Севастьянов.

Информация о потенциальном нарушителе была оперативно передана инспекторам ДПС. На автодороге Аскарово-Давлетово-Аэропорт сотрудники Госавтоинспекции Абзелиловского района остановили подозрительный автомобиль «Лада Гранта». За рулем сидела 38-летняя местная жительница, которая явно не ожидала такого поворота событий.

Как выяснилось позже, дама не имела права управлять транспортным средством. Освидетельствование показало уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе — целых 1.050 мг/л. На вопрос сотрудников полиции о том, что же она выпила перед поездкой, женщина с гордостью заявила: «Я пила только пиво». Жительница Башкирии отметила, что водку она вообще не пьет.

На фоне этой ситуации стоит отметить последствия: составленный административный материал по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ и эвакуация автомобиля на специализированную стоянку.

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