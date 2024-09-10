Фанатка пива попалась гаишникам Башкирии

Как выяснилось позже, дама не имела права управлять транспортным средством. Освидетельствование показало уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе — целых 1.050 мг/л. На вопрос сотрудников полиции о том, что же она выпила перед поездкой, женщина с гордостью заявила: «Я пила только пиво». Жительница Башкирии отметила, что водку она вообще не пьет.