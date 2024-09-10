Фанатка пива попалась гаишникам Башкирии

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Информация о потенциальном нарушителе была оперативно передана инспекторам ДПС. На автодороге Аскарово-Давлетово-Аэропорт сотрудники Госавтоинспекции Абзелиловского района остановили подозрительный автомобиль «Лада Гранта». За рулем сидела 38-летняя местная жительница, которая явно не ожидала такого поворота событий.
Как выяснилось позже, дама не имела права управлять транспортным средством. Освидетельствование показало уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе — целых 1.050 мг/л. На вопрос сотрудников полиции о том, что же она выпила перед поездкой, женщина с гордостью заявила: «Я пила только пиво». Жительница Башкирии отметила, что водку она вообще не пьет.
На фоне этой ситуации стоит отметить последствия: составленный административный материал по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ и эвакуация автомобиля на специализированную стоянку.