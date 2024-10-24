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Муниципалитет

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Октябрь
В Уфе вместо самостроя будет сквер
24 октября, 15:48
Уфимский санаторий продают за ₽11 млн
2 октября, 16:09
В Уфе скоро снесут десяток домов
1 октября, 16:01
Сентябрь
Чьи головы полетят за срубленную аллею СВО в Уфе
29 сентября, 11:16
Богатых уфимцев заставят платить больше
11 сентября, 19:39
Август
Таксисты-нелегалы оккупировали стоянку в Уфе
28 августа, 18:51
День города отменен в Башкирии
28 августа, 15:21
Когда откроют главный фонтан Уфы
В городе продолжается масштабное благоустройство, которое коснется и бульвара Саид-Галиева с площадью перед фонтаном «Мальчик с кураем», сообщает администрация Уфы.
1 августа, 13:26
Июль
Дамбу прорвало в Башкирии
Автомобилистов просят объезжать аварийный затопленный участок, сообщает глава Зилаирского района Борис Мелкоедов.
14 июля, 11:47

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