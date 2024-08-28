mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:21

Published Сегодня, 15:21

Modified Сегодня, 15:26

Updated Сегодня, 15:26

День города отменен в Башкирии

День города отменен в Башкирии

28 августа 2024, 15:21
Фото: 1MI
Администрация Бирска вслед за другими городами региона отменила широкомасштабные гуляния и переориентировала бюджет на СВО, сообщили на ресурсах властей муниципалитета.

Праздничные мероприятия в Бирске планировались на 14 сентября. Руководство администрации района в среду, 28 августа, заявило об отмене планов по проведению торжеств. Все деньги чиновники вместо этого решили потратить на снабжение российской армии. При этом глава муниципалитета Антон Таланов пообещал не отменять детские мероприятия.

Под публикацией пользоватиле соцсетей оставили своё мнение о решении районных властей.

— Очень жаль, люблю день города в Бирске, обязательно бы приехала, — написала Саша Б.
— Слава Богу! Есть хоть один адекватный город в России и как приятно мне, что им оказался мой родной Бирск! — высказался Илья А.
Уфа заменила звезд на День города
Узнать подробнее

Отметим, ранее среди прочих внесли коррективы в праздничную программу или и вовсе отказались от проведения мероприятий Уфа, Стерлитамак, Кумертау, Нефтекамск и Салават.

Напомним, с начала августа в Курской области ведутся бои российской и украинской армий. В связи с этим проведения торжеств в ряде муниципалитетов посчитали неуместными. Традиционно Дни городов в Башкирии проходят в конце августа, сентябре и октябре.

Читайте также:
Салават не получит новых трамваев ко Дню городаНе до игр: Уфа отказалась от праздникаДень города опять отменили в Башкирии
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Бюджет#Россия#Украина#Праздник#Соцсети#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Праздники#Туймазы#Бирск#День города#Татарстан#Кумертау#Администрация#СВО#Мероприятия#Муниципалитет#Курск#Курская область#Российская армия#Отмена
Подпишитесь
«Шофер, неси валидол!»: какие сюрпризы для автомобилистов таит осень`2024
Сегодня, 15:13
Уфимцам разрешили ходить и ездить вдоль дворца за ₽5 млрд
Сегодня, 15:02
Зверская расправа над старушкой дошла до суда Башкирии
Сегодня, 12:51
В Уфе станет меньше пробок
Сегодня, 13:34
По Башкирии туда-сюда катали новые автобусы
Сегодня, 14:41