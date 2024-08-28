День города отменен в Башкирии

Праздничные мероприятия в Бирске планировались на 14 сентября. Руководство администрации района в среду, 28 августа, заявило об отмене планов по проведению торжеств. Все деньги чиновники вместо этого решили потратить на снабжение российской армии. При этом глава муниципалитета Антон Таланов пообещал не отменять детские мероприятия.