День города отменен в Башкирии

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
Праздничные мероприятия в Бирске планировались на 14 сентября. Руководство администрации района в среду, 28 августа, заявило об отмене планов по проведению торжеств. Все деньги чиновники вместо этого решили потратить на снабжение российской армии. При этом глава муниципалитета Антон Таланов пообещал не отменять детские мероприятия.
Под публикацией пользоватиле соцсетей оставили своё мнение о решении районных властей.
— Очень жаль, люблю день города в Бирске, обязательно бы приехала, — написала Саша Б.
— Слава Богу! Есть хоть один адекватный город в России и как приятно мне, что им оказался мой родной Бирск! — высказался Илья А.
Отметим, ранее среди прочих внесли коррективы в праздничную программу или и вовсе отказались от проведения мероприятий Уфа, Стерлитамак, Кумертау, Нефтекамск и Салават.
Напомним, с начала августа в Курской области ведутся бои российской и украинской армий. В связи с этим проведения торжеств в ряде муниципалитетов посчитали неуместными. Традиционно Дни городов в Башкирии проходят в конце августа, сентябре и октябре.