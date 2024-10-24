В Уфе вместо самостроя будет сквер

Как можно понять по вывескам на окнах, ранее в постройке был кальянный клуб. Со слов Нурдавлятова, вместо демонтированных объектов — кроме уничтоженного «калика» рядом снесли ещё три павильона — на месте обустроят новый сквер. Впрочем, каких-либо сроков и более детальной информации глава муниципалитета не предоставил.