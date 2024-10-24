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Posted 24 октября, 15:48

Published 24 октября, 15:48

Modified 24 октября, 18:43

Updated 24 октября, 18:43

В Уфе вместо самостроя будет сквер

В Уфе вместо самостроя будет сквер

24 октября 2024, 15:48
Фото: Илвир Нурдавлятов / Telegram
В столице Башкирии на месте незаконно построенной кальянной появится новое общественное пространство — планы чиновников на вакантную площадку раскрыл глава Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов в четверг, 24 октября.

Речь идёт о павильоне перед домом по Менделеева, 23 в Уфе. Как выяснили власти, постройка была установлена на этом месте незаконно.

При выявлении подобных объектов, как правило, владельцев заблаговременно уведомляют и дают срок на самостоятельный демонтаж — если требования хозяин не выполняет, муниципалитет сносит самострой принудительно. Судя по всему, такой сценарий и произошёл в случае с объектом, беспощадный демонтаж которого выложили чиновники.

Как можно понять по вывескам на окнах, ранее в постройке был кальянный клуб. Со слов Нурдавлятова, вместо демонтированных объектов — кроме уничтоженного «калика» рядом снесли ещё три павильона — на месте обустроят новый сквер. Впрочем, каких-либо сроков и более детальной информации глава муниципалитета не предоставил.

Видео: Илвир Нурдавлятов / Telegram.
Уфимцы загадили новый сквер
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Ранее Mkset сообщал о том, что уфимцы стали массово жаловаться мэру на мусор в недавно открытом сквере.

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