Дамбу прорвало в Башкирии

В Башкирии размыло дамбу в селе Кананикольское Зилаирского района Башкирии. Об этом утром в воскресенье, 14 июля, сообщил руководитель муниципалитета Борис Мелкоедов. Глава района уточнил, что размытая дамба разрушила несущие стойки моста через реку Кана. Таким образом, проезд по нему в сторону деревни Шанская и села Кананикольское закрыт до падения уровня воды и укрепления конструкций переправы.



Борис Мелкоедов обратился к местным автомобилистам. Он попросил их воздержаться от движения через аварийно-опасный участок. Если кому-то нужно проехать в Шанск или в обратном направлении, то они могут воспользоваться дорогой со стороны села Нигаматово. Проезд в село Кананикольское тоже возможен в объезд дамбы и моста — через село Зилаир.