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Дамбу прорвало в Башкирии

Дамбу прорвало в Башкирии

14 июля 2024, 11:47
Фото: Борис Мелкоедов
Автомобилистов просят объезжать аварийный затопленный участок, сообщает глава Зилаирского района Борис Мелкоедов.

В Башкирии размыло дамбу в селе Кананикольское Зилаирского района Башкирии. Об этом утром в воскресенье, 14 июля, сообщил руководитель муниципалитета Борис Мелкоедов. Глава района уточнил, что размытая дамба разрушила несущие стойки моста через реку Кана. Таким образом, проезд по нему в сторону деревни Шанская и села Кананикольское закрыт до падения уровня воды и укрепления конструкций переправы.

Борис Мелкоедов обратился к местным автомобилистам. Он попросил их воздержаться от движения через аварийно-опасный участок. Если кому-то нужно проехать в Шанск или в обратном направлении, то они могут воспользоваться дорогой со стороны села Нигаматово. Проезд в село Кананикольское тоже возможен в объезд дамбы и моста — через село Зилаир.

Напомним, вышедшие из берегов реки ранее затопили в Башкирии территорию загородной базы отдыха и смыли стало коров.

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