Школьников отучают от смартфонов танцами в Башкирии

Необычным образом чиновники решили занять большую перемену в некоторых школах — так, в Бабаевской средней школе и образовательных учреждениях деревень Нижний Качмаш, а также Амзибаш ученики исполняли «Кандыру», национальный танец марийцев. Он характеризуется звонкими прищёлкиваниями пальцев и частушками, однако петь школьников пока не заставляли. Позже детей решили учить и танцам других народов района.