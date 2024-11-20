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Posted 20 ноября, 15:19

Published 20 ноября, 15:19

Modified 20 ноября, 16:08

Updated 20 ноября, 16:08

Школьники Башкирии будут танцевать на переменах

Школьников отучают от смартфонов танцами в Башкирии

20 ноября 2024, 15:19
Фото: 1MI.

Школьники Башкирии будут танцевать на переменах

Флешмоб с народными танцами запустили власти Калтасинского района в среднеобразовательных учреждениях муниципалитета — пишет UTV в среду, 20 ноября.

Необычным образом чиновники решили занять большую перемену в некоторых школах — так, в Бабаевской средней школе и образовательных учреждениях деревень Нижний Качмаш, а также Амзибаш ученики исполняли «Кандыру», национальный танец марийцев. Он характеризуется звонкими прищёлкиваниями пальцев и частушками, однако петь школьников пока не заставляли. Позже детей решили учить и танцам других народов района.

В администрации муниципалитета журналистам объяснили, что упомянутый флешмоб — способ «отучить детей от дури» на переменах и зависимости от смартфонов.

Напомним, согласно данным переписи 2020 года, марийцы являются самой большой этнической группой населения Калтасинского района (41,29%).

В школах Уфы будет звучать музыка вместо звонков
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Ранее Mkset сообщал о том, что несколько школ Башкирии включили в число участников пилотного проекта об отказе от традиционных «звонков на урок» — вместо привычного «дребезга» школьники будут слушать отрывки из произведений русских композиторов-классиков.

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