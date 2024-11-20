Школьников отучают от смартфонов танцами в Башкирии

Posted 20 ноября, 15:19
Published 20 ноября, 15:19
Modified 20 ноября, 16:08
Updated 20 ноября, 16:08
Необычным образом чиновники решили занять большую перемену в некоторых школах — так, в Бабаевской средней школе и образовательных учреждениях деревень Нижний Качмаш, а также Амзибаш ученики исполняли «Кандыру», национальный танец марийцев. Он характеризуется звонкими прищёлкиваниями пальцев и частушками, однако петь школьников пока не заставляли. Позже детей решили учить и танцам других народов района.
В администрации муниципалитета журналистам объяснили, что упомянутый флешмоб — способ «отучить детей от дури» на переменах и зависимости от смартфонов.
Напомним, согласно данным переписи 2020 года, марийцы являются самой большой этнической группой населения Калтасинского района (41,29%).
Ранее Mkset сообщал о том, что несколько школ Башкирии включили в число участников пилотного проекта об отказе от традиционных «звонков на урок» — вместо привычного «дребезга» школьники будут слушать отрывки из произведений русских композиторов-классиков.