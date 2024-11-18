Бывшего мэра осудят в Нефтекамске

Следствие предполагает, что в 2021 году он передал муниципальный земельный участок строительной компании без конкурса и на условиях, заведомо убыточных для городского бюджета. Тем не менее, сам Бекмеметьев и задержанные вместе с ним ижевские бизнесмены, задействованные в деле о коррупции в Ижевске, отрицают свою вину. При вынесении обвинительного вердикта участникам преступной махинации грозит реальное лишение свободы на срок до семи лет в колонии.