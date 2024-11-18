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Posted 18 ноября, 12:42

Published 18 ноября, 12:42

Modified 18 ноября, 12:44

Updated 18 ноября, 12:44

Бывшего мэра осудят в Нефтекамске

Бывшего мэра осудят в Нефтекамске

18 ноября 2024, 12:42
Фото: mkset.ru.
Рассмотрение уголовного дела в отношении экс-главы Ижевска Олега Бекмеметьева, который обвиняется в ненадлежащем использовании своих служебных полномочий, было перенесено в городской суд Нефтекамска в Башкирии, сообщает пресс-служба Верховного суда Удмуртии в понедельник, 18 ноября.

Верховный суд России внес корректировки в решение Шестого кассационного суда в Самаре, который ранее указал, что дело экс-мэра Ижевска должно быть рассмотрено в Йошкар-Олинском городском суде. Теперь определено, что судебное разбирательство состоится в Башкирии. Дата начала судебного следствия в Нефтекамске не уточняется, также как и состав суда.

Олег Бекмеметьев был задержан в июле 2023 года, всего через два месяца после его досрочной отставки с должности мэра Ижевска. Пост главы города чиновник занимал в период с 19 октября 2018 по 31 мая 2023 года.

Следствие предполагает, что в 2021 году он передал муниципальный земельный участок строительной компании без конкурса и на условиях, заведомо убыточных для городского бюджета. Тем не менее, сам Бекмеметьев и задержанные вместе с ним ижевские бизнесмены, задействованные в деле о коррупции в Ижевске, отрицают свою вину. При вынесении обвинительного вердикта участникам преступной махинации грозит реальное лишение свободы на срок до семи лет в колонии.

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Напомним, ранее президент России Владимир Путин произвел кадровые перестановки в судебной системе Башкирии. Указ главы государства касается пяти судей. Рокировки произошли, в том числе, на уровне Уфы.

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