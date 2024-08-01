Когда откроют главный фонтан Уфы

Не менее значимым элементом благоустройства является реконструкция самого фонтана «Мальчик с кураем». Здесь уже завершены работы по устройству железобетонной чаши и монтажу труб. В настоящее время специалисты занимаются облицовкой чаши, что позволит фонтану выглядеть особенно привлекательно к юбилею города. Завершить все работы планируется в течение месяца.