Когда откроют главный фонтан Уфы

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
В преддверии 450-летия столицы проводятся масштабные работы, направленные на создание комфортного и современного пространства для горожан и гостей города.
Не менее значимым элементом благоустройства является реконструкция самого фонтана «Мальчик с кураем». Здесь уже завершены работы по устройству железобетонной чаши и монтажу труб. В настоящее время специалисты занимаются облицовкой чаши, что позволит фонтану выглядеть особенно привлекательно к юбилею города. Завершить все работы планируется в течение месяца.
По словам Ратмира Мавлиева, уфимцы в большинстве своем положительно оценивают изменения, происходящие в городе. Их мнение является основным показателем успешности работы муниципалитета.
— Месяц остается до завершения благоустройства площади перед фонтаном и бульвара Саид-Галиева. Держим на контроле, — отметил мэр.
Он добавил, что подрядная организация продолжает укладку тротуарной плитки, устройство системы автополива газонов и установку малых архитектурных форм. По фонтану идет облицовка чаши, которую планируют запустить к юбилею города.