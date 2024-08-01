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Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Когда откроют главный фонтан Уфы

Когда откроют главный фонтан Уфы

1 августа 2024, 13:26
Фото: Администрация Уфы
В Уфе продолжается масштабное благоустройство, которое коснется и бульвара Саид-Галиева с площадью перед фонтаном «Мальчик с кураем», сообщает администрация Уфы.

В преддверии 450-летия столицы проводятся масштабные работы, направленные на создание комфортного и современного пространства для горожан и гостей города.

Не менее значимым элементом благоустройства является реконструкция самого фонтана «Мальчик с кураем». Здесь уже завершены работы по устройству железобетонной чаши и монтажу труб. В настоящее время специалисты занимаются облицовкой чаши, что позволит фонтану выглядеть особенно привлекательно к юбилею города. Завершить все работы планируется в течение месяца.

Фото: Администрация Уфы

По словам Ратмира Мавлиева, уфимцы в большинстве своем положительно оценивают изменения, происходящие в городе. Их мнение является основным показателем успешности работы муниципалитета.

— Месяц остается до завершения благоустройства площади перед фонтаном и бульвара Саид-Галиева. Держим на контроле, — отметил мэр.

Он добавил, что подрядная организация продолжает укладку тротуарной плитки, устройство системы автополива газонов и установку малых архитектурных форм. По фонтану идет облицовка чаши, которую планируют запустить к юбилею города.

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