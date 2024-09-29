Чьи головы полетят за срубленную аллею СВО в Уфе

Posted 29 сентября, 11:16
Published 29 сентября, 11:16
Modified 29 сентября, 12:03
Updated 29 сентября, 12:03
«Аллея возвращения домой» была высажена в Уфе в конце сентября 2022 года. Тогда, скорее всего, впопыхах местные власти решили отреагировать на итоги референдума в Новороссии. В сентябре жители Луганской Народной Республики, Запорожья, Донецкой Народной Республики и Херсонщины проголосовали за включение регионов в состав России.
— В Октябрьском районе Уфы по улице Комсомольской, между домами №94/1 и №106, зародилась новая аллея. Сегодня вместе с главой администрации Уфы Ратмиром Мавлиевым здесь высадили 130 саженцев липы и черемухи. Назвали её «Аллея возвращения домой». Ведь мы верим и надеемся, что наши земляки, которых мы проводили защищать Родину, скоро вернутся с победой! Кроме того, аллея зародилась в символичный день, когда ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России, — написал 30 сентября 2022 года в своем Telegram-канале глава администрации Октябрьского района Уфы Сергей Плотников.
Именно Сергей Плотников спустя два года оказался в центре скандала и между двух огней из-за уничтожения знаковой аллеи. А развивался будущий скандал федерального масштаба так. Попробуем проследить хронологию событий вокруг вырубки «Аллеи возвращения домой» в Уфе.
20 сентября
26 сентября
27 сентября
Как так вышло, что на месте будущего бизнес-центра высадили символическую аллею, катавасия с которой явно идет не пользу ни чиновникам, ни уфимцам — теперь будет разбираться Следственный комитет. Как известно, возбуждено уголовное дело по халатности. Но чья голова полетит из-за аллеи. Прогноз развития ситуации мы попросили дать известного уфимского юриста Максима Меньшикова.
— Здесь может быть три сценария развития событий. Все зависит от того, в чьем ведении — муниципалитета или региона — находится земельный участок и давалось ли разрешение на строительство и высадку аллеи.
1. Если разрешение на высадку аллеи было дано, то нужно понимать, какими соображениями руководствовался тот, кто его подписывал, и знал ли он о плане застройки участка.
2. Разрешение на создание аллеи могли экстренно спустить сверху с приказом исполнить. В этом случае вина ляжет на муниципалитет, а, вернее, кадастрового инженера, который впопыхах переформировал участок и нашел землю под аллею. Причем, переформировал не по закону, а по просьбе.
3. И, самое простое, если застройщик занялся самоуправством и сам снёс насаждения, которые не входят в участок застройки.
Добавим важную ремарку. Под статью 293 УК РФ подпадают халатные действия следующего порядка: неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлёкшее за собой ущерб в крупном (от 1.5 млн. рублей) либо особо крупном (от 7.5 млн. рублей) размере.
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