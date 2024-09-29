Чьи головы полетят за срубленную аллею СВО в Уфе

Как так вышло, что на месте будущего бизнес-центра высадили символическую аллею, катавасия с которой явно идет не пользу ни чиновникам, ни уфимцам — теперь будет разбираться Следственный комитет. Как известно, возбуждено уголовное дело по халатности. Но чья голова полетит из-за аллеи. Прогноз развития ситуации мы попросили дать известного уфимского юриста Максима Меньшикова.