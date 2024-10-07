Дожди испортили Башкирию на ₽3 млрд

Posted 7 октября, 14:08
Published 7 октября, 14:08
Modified 7 октября, 18:46
Updated 7 октября, 18:46
Как утверждает руководитель ведомства, дожди повредили как минимум 447,5 тысяч га посевов — такая ситуация сложилась из-за обильных осадков и, как следствие, переувлажнения почвы. Погибли же при этом почти 180 тысяч га посевов. В целом, ущерб от неблагоприятных погодных условий оценили в ₽3 млрд.
Напомним, в августе 2024 года Республика столкнулась с аномальным количеством осадков, из-за чего во всех муниципалитетах региона был введён режим чрезвычайной ситуации.
Даже при наличии всех необходимых ресурсов аграрии из-за дождей долгое время не могли приступить к уборке зерновых и кормовых культур.