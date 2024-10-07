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Posted 7 октября, 14:08

Published 7 октября, 14:08

Modified 7 октября, 18:46

Updated 7 октября, 18:46

Дожди испортили Башкирию на ₽3 млрд

Дожди испортили Башкирию на ₽3 млрд

7 октября 2024, 14:08
Фото: Изображение Midjourney
В Башкортостане подсчитали ущерб сельскому хозяйству от летней непогоды — с печальным отчётом выступил в ходе правительственной «оперативки» и. о. Минсельхоза региона Ильшат Фазрахманов в понедельник, 7 октября.

Как утверждает руководитель ведомства, дожди повредили как минимум 447,5 тысяч га посевов — такая ситуация сложилась из-за обильных осадков и, как следствие, переувлажнения почвы. Погибли же при этом почти 180 тысяч га посевов. В целом, ущерб от неблагоприятных погодных условий оценили в ₽3 млрд.

Напомним, в августе 2024 года Республика столкнулась с аномальным количеством осадков, из-за чего во всех муниципалитетах региона был введён режим чрезвычайной ситуации.

Даже при наличии всех необходимых ресурсов аграрии из-за дождей долгое время не могли приступить к уборке зерновых и кормовых культур.

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