Молочников и мясников Башкирии поддержат рублем

Размер региональной субсидии будет зависеть от вида продукции — молока или мяса. Так, для производителей мяса предусмотрены разные ставки в зависимости от живой массы крупного рогатого скота. Например, за каждую килограммовую единицу живой массы скота, направленного на убой, будет выплачиваться 25 рублей. Если же живая масса превышает 462 кг, ставка составит уже 32,5 рубля.