Молочников и мясников Башкирии поддержат рублем

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Субсидии в регионе будут предоставляться различным категориям получателей, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, унитарные предприятия, юридические лица и акционерные общества. Основная цель данной инициативы — поддержка местного сельского хозяйства и повышение его конкурентоспособности на федеральном уровне.
Размер региональной субсидии будет зависеть от вида продукции — молока или мяса. Так, для производителей мяса предусмотрены разные ставки в зависимости от живой массы крупного рогатого скота. Например, за каждую килограммовую единицу живой массы скота, направленного на убой, будет выплачиваться 25 рублей. Если же живая масса превышает 462 кг, ставка составит уже 32,5 рубля.
Производители молока также смогут рассчитывать на поддержку. Ставки субсидий варьируются в зависимости от типа молока: коровье или козье. Например, за килограмм реализованного коровьего молока фермеры смогут получить 4,69 рубля; за козье — целых 15 рублей.
Кроме того, предусмотрены коэффициенты по результатам работы в предыдущем году. Это даст возможность более успешным фермерам увеличить свои выплаты до максимума — не более чем на 20%.
Важно отметить, что общая сумма субсидий для поддержки производителей мяса в 2023 году составила внушительные 404,5 млн рублей, в том числе 244 млн рублей из федерального бюджета. Для поддержки производителей молока в 2023 году было выделено суммарно 11 млрд рублей.