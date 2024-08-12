Режим ЧС в Башкирии повис в воздухе

На фоне этой ситуации аграрии продолжают свою работу — идет заготовка кормов и уборка зерновых культур. В настоящее время убрано всего 5% от общего объема сельскохозяйственных культур. По данным Ильшата Фазрахманова, обмолочено порядка 7% площадей зерновых и зернобобовых культур (112 тыс. га), валовой сбор составил 350 тыс. тонн зерна. Активнее всего уборка ведется в Стерлитамакском, Аургазинском и Давлекановском районах.