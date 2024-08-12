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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Режим ЧС в Башкирии повис в воздухе

Режим ЧС в Башкирии повис в воздухе

12 августа 2024, 13:23
Фото: Правительство РБ
Региональные власти собирают данные от фермеров уже вторую неделю.

На оперативном совещании правительства Республики в Центре управления регионом (ЦУР) вице-премьер и министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов отметил, что ситуация становится критической: «Грузовые автомобили на поля заехать уже не могут».

Введение режима ЧС необходимо для получения дополнительных мер поддержки для фермеров. Как пояснил Фазрахманов, это позволит пролонгировать льготные кредиты и лизинг, а также упростить взаимодействие со страховыми компаниями.

Аграрное ведомство активно работает над сбором данных с муниципалитетов о количестве хозяйств и площадях пострадавших от неблагоприятных погодных условий. Эти сведения станут основой для принятия окончательного решения о введении режима ЧС. По словам представителей министерства сельского хозяйства РБ, такая мера поможет избежать штрафных санкций для фермеров из-за невыполнения показателей программ субсидирования.

Ранее, в пресс-службе главы РБ подтверждали, что введение ЧС будет выполнено, после сбора данных от Минсельхоза.

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На фоне этой ситуации аграрии продолжают свою работу — идет заготовка кормов и уборка зерновых культур. В настоящее время убрано всего 5% от общего объема сельскохозяйственных культур. По данным Ильшата Фазрахманова, обмолочено порядка 7% площадей зерновых и зернобобовых культур (112 тыс. га), валовой сбор составил 350 тыс. тонн зерна. Активнее всего уборка ведется в Стерлитамакском, Аургазинском и Давлекановском районах.

Пока точные даты введения режима ЧС остаются неизвестными.

— Пока конкретных сроков мы не можем назвать, — ответили изданию Mkset в пресс-службе главы РБ.
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