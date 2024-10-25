Уфимцы в панике сметают сливочное масло

Posted 25 октября, 04:44
Published 25 октября, 04:44
Modified 25 октября, 08:22
Updated 25 октября, 08:22
В последние дни в Уфе разгорелся настоящий «масляный» ажиотаж. Сливочное масло стало предметом охоты для покупателей, и не потому, что его вкус незаменим в кулинарии. Причина — слухи о дефиците этого важного продукта. На фоне сообщений из СМИ о том, что ретейлеры не могут справиться с растущим спросом, уфимцы начали активно раскупать масло.
Как стало известно, проблема заключается в том, что производители действительно сократили поставки сливочного масла. Как сообщают представители отрасли, торговые сети запросили объемы поставок больше обычных. Вдобавок к этому снизились поставки жирных сливок, необходимых для производства масла. В результате производители оказались под давлением и не могут удовлетворить возросший интерес покупателей.
По данным СМИ, наиболее ярким примером этой ситуации стал завод «Милком», который с 1 октября приостановил производство масла под известными брендами «Варвара-краса» и «Ижмолоко». Также ограничили объемы поставок молочные комбинаты «Альметьевский», «Кунгурский» и другие предприятия.
Информация из инсайдерских телеграмм-каналов сообщает, что магазины Санкт-Петербурга и Екатеринбурга прячут сливочное масло в пластиковые боксы от грабителей, только усиливают напряженность на рынке. Так в Самаре местный житель попытался вынести из продуктового магазина 21 пачку сливочного масла, сообщают в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
— Граница поменялась, ситуация на рынке молока кардинально изменилась. После начала спецоперации границы закрылись для традиционных поставщиков масла, — комментирует в интервью «Вся Уфа» председатель Молочного союза РБ Ильдар Файзуллин.
По его словам, Россия не может самостоятельно обеспечить потребности населения в сливочном масле, что может привести к росту цен на продукт.
Однако власти Башкирии уверяют жителей региона, что паниковать не стоит. В Минсельхозе Республики Башкортостан сообщили о стабильной ситуации с производством масла в регионе. За 2023 год было произведено более 5 тысяч тонн сливочного масла — это на 12% больше по сравнению с 2022 годом.
— Будет рост и в 2024 году, по итогам 8 месяцев в Республике произвели 3,7 тыс. тонн сливочного масла, это уже выше прошлогоднего показателя почти на 13%. Однозначно, дефицита сливочного масла в Башкортостане нет и быть не может. Как и на федеральном уровне, — комментируют в Минсельхозе Башкирии.
Глава аграрного ведомства Ильшат Фазрахманов добавил: «Наши предприятия готовы увеличить производство при необходимости».
Как ранее сообщал Mkset, розничные сети начали подготовку к самому ожидаемому зимнему празднику и уже удивляют ассортиментом.