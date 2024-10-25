Уфимцы в панике сметают сливочное масло

В последние дни в Уфе разгорелся настоящий «масляный» ажиотаж. Сливочное масло стало предметом охоты для покупателей, и не потому, что его вкус незаменим в кулинарии. Причина — слухи о дефиците этого важного продукта. На фоне сообщений из СМИ о том, что ретейлеры не могут справиться с растущим спросом, уфимцы начали активно раскупать масло.