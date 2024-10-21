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Министерство природопользования

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Октябрь
Эффектная блондинка поселилась в лесах Башкирии
21 октября, 13:05
Сентябрь
Видео. Медведь-хулиган буянит в Башкирии
4 сентября, 07:58
Август
В Стерлитамаке после взрыва зафиксировано превышение вредных веществ
20 августа, 16:33
Видео. Медведь устроил шоу в Башкирии
15 августа, 09:31
Лоси и медведь мило позируют в Башкирии
Фотоловушка, установленная в природном парке, запечатлела удивительные моменты из жизни лесных обитателей, сообщает Министерство природопользования и экологии РБ.
9 августа, 11:39
Июль
В Башкирию запретят ввоз новых животных
С инициативой, касающейся порядка разведения животных на территории «Мурадымовского ущелья», выступили в Министерстве природопользования и экологии Башкортостана.
26 июля, 17:10
Лось-камикадзе отправил в реанимацию водителя «Ауди» под Уфой
Наезд на перебегавшего дорогу лесного зверя дорого обойдется невнимательному автомобилисту, сообщает Министерство природопользования и экологии РБ.
15 июля, 12:02
Оператора ТКО выбрали без конкурса в Башкирии
11 июля, 12:01
Заяц устроил ДТП в Башкирии
1 июля, 19:50

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