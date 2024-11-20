mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 ноября, 10:12

Published 20 ноября, 10:12

Modified 20 ноября, 10:54

Updated 20 ноября, 10:54

Рысь попала в фотоловушку в Башкортостане

Роскошная красотка бродит по Башкирии

20 ноября 2024, 10:12
Фото: 1MI.

Рысь попала в фотоловушку в Башкортостане

Сюжет
Экология
В лесах региона произошла неожиданная встреча — грациозная красотка попала в объектив камеры, сообщает в среду, 20 ноября, пресс-служба Министерства природопользования и экологии РБ.

Национальный парк «Аслы-куль» стал местом, где рысь продемонстрировала свою элегантность и хищный шарм. Сначала она уверенно осмотрела свою территорию, словно проверяя, все ли в порядке в ее королевстве. Затем, удовлетворенная своим наблюдением, рысь исчезла в глубине леса, оставив за собой только шлейф загадки. Пользователи соцсетей не могли удержаться от комментариев.

— Кошка есть кошка, вся элегантность и грация в ней.
— Куда подъехать, хочу забрать?
— Такая красотка, очень изящная, — пишут очарованные дикой кошкой, жители региона в соцсетях.

Как ранее сообщал Mkset, фотоловушка, установленная в живописном природном парке «Аслы-Куль», запечатлела «воркования» милой пары.

Влюбленная пара очаровала соцсети Башкирии
Узнать подробнее
Читайте также:
Башкирия накормит Китай дорожающим масломМашина с младенцем разбилась в БашкирииСомнительные детские книги перечитают депутаты Башкирии
#Анжелика Барабаш#Общество#Видео#Экология#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Соцсети#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Лес#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Природа#Белебей#Мелеуз#Аслы-куль#Национальный парк#Министерство природопользования#Фотоловушка#Рысь#Леса#Министерство природопользования и экологии
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика