Роскошная красотка бродит по Башкирии

Posted 20 ноября, 10:12
Published 20 ноября, 10:12
Modified 20 ноября, 10:54
Updated 20 ноября, 10:54
Национальный парк «Аслы-куль» стал местом, где рысь продемонстрировала свою элегантность и хищный шарм. Сначала она уверенно осмотрела свою территорию, словно проверяя, все ли в порядке в ее королевстве. Затем, удовлетворенная своим наблюдением, рысь исчезла в глубине леса, оставив за собой только шлейф загадки. Пользователи соцсетей не могли удержаться от комментариев.
— Кошка есть кошка, вся элегантность и грация в ней.
— Куда подъехать, хочу забрать?
— Такая красотка, очень изящная, — пишут очарованные дикой кошкой, жители региона в соцсетях.
Как ранее сообщал Mkset, фотоловушка, установленная в живописном природном парке «Аслы-Куль», запечатлела «воркования» милой пары.