Роскошная красотка бродит по Башкирии

Национальный парк «Аслы-куль» стал местом, где рысь продемонстрировала свою элегантность и хищный шарм. Сначала она уверенно осмотрела свою территорию, словно проверяя, все ли в порядке в ее королевстве. Затем, удовлетворенная своим наблюдением, рысь исчезла в глубине леса, оставив за собой только шлейф загадки. Пользователи соцсетей не могли удержаться от комментариев.