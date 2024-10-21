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Posted 21 октября, 13:05

Published 21 октября, 13:05

Modified 21 октября, 13:19

Updated 21 октября, 13:19

Эффектная блондинка поселилась в лесах Башкирии

Эффектная блондинка поселилась в лесах Башкирии

21 октября 2024, 13:05
Фото: mkset.ru
Сюжет
Экология
Необычная обитательница чащи попалась в фотоловушку, сообщает в понедельник, 21 октября, пресс-служба Министерства природопользования и экологии Башкортостана.

Наша Умка — уникальная медведица-альбинос из Башкортостана — подросла и стала сильнее, делится наблюдениями пресс-служба Министерства природопользования и экологии Башкирии. Необычная обитательница чащи показалась перед камерами фотоловушки национального парка «Башкирия».

Видео: пресс-служба Министерства природопользования и экологии Башкортостана

— Помните, как мы впервые увидели её, когда она была совсем крошечным медвежонком? Ровно год назад она неожиданно попала в нашу фотоловушку. Мы потеряли её из виду. Возможно, она могла бы отправиться на новые земли. Но, к счастью, нет — наша блондинка осталась в национальном парке, — утверждают в ведомстве.

Уникальность Умки и ее истории состоит не только в том, что медвежонок оказался альбиносом. Обычно носители такой нестандартной внешности отвергаются сородичами и гибнут совсем юными.


Необычная медведица чудом выжила в Башкирии
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