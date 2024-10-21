Эффектная блондинка поселилась в лесах Башкирии

— Помните, как мы впервые увидели её, когда она была совсем крошечным медвежонком? Ровно год назад она неожиданно попала в нашу фотоловушку. Мы потеряли её из виду. Возможно, она могла бы отправиться на новые земли. Но, к счастью, нет — наша блондинка осталась в национальном парке, — утверждают в ведомстве.



Уникальность Умки и ее истории состоит не только в том, что медвежонок оказался альбиносом. Обычно носители такой нестандартной внешности отвергаются сородичами и гибнут совсем юными.





