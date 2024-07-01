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Posted Вчера, 19:50

Published Вчера, 19:50

Modified Вчера, 19:52

Updated Вчера, 19:52

Заяц устроил ДТП в Башкирии

Заяц устроил ДТП в Башкирии

1 июля 2024, 19:50
Фото: 1MI
Практически анекдотическая история не оказалась смешной для вынужденного платить из-за русака штраф водителя, сообщает региональное Министерство природопользования и экологии.

Заяц бросился из леса под колёса внедорожника поздно вечером в воскресенье, 30 июня, на участке дороги Озерное — Красная Башкирия в Абзелиловском районе Республики Башкортостан. Русак угодил под машину водителя из Магнитогорска.

Лесной зверь получил в результате ДТП несовместимые с жизнью травмы, а водитель внедорожника — штраф. Ему придется компенсировать нанесенный охотничьим ресурсам вред. Он, согласно действующему законодательству, в регионе составляет ₽1 000.

Добавим, что при возникновении ДТП ни в коем случае нельзя подходить к сбитому зверю, а также не следует оставлять место аварии: это может грозить водителю лишением права управления автомобилем на срок до 1,5 лет или арестом до 15 суток.

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#Юлия Литвиненко#Происшествия#Башкортостан#ДТП#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Нарушение законодательства#Абзелиловский район#Штраф#Заяц#Русак#Министерство природопользования#Сбитое животное
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