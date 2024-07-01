Заяц устроил ДТП в Башкирии

Posted Вчера, 19:50
Published Вчера, 19:50
Modified Вчера, 19:52
Updated Вчера, 19:52
Заяц бросился из леса под колёса внедорожника поздно вечером в воскресенье, 30 июня, на участке дороги Озерное — Красная Башкирия в Абзелиловском районе Республики Башкортостан. Русак угодил под машину водителя из Магнитогорска.
Лесной зверь получил в результате ДТП несовместимые с жизнью травмы, а водитель внедорожника — штраф. Ему придется компенсировать нанесенный охотничьим ресурсам вред. Он, согласно действующему законодательству, в регионе составляет ₽1 000.
Добавим, что при возникновении ДТП ни в коем случае нельзя подходить к сбитому зверю, а также не следует оставлять место аварии: это может грозить водителю лишением права управления автомобилем на срок до 1,5 лет или арестом до 15 суток.