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Posted 19 ноября, 04:47

Published 19 ноября, 04:47

Modified 19 ноября, 06:51

Updated 19 ноября, 06:51

Влюбленная пара очаровала соцсети Башкирии

Влюбленная пара очаровала соцсети Башкирии

19 ноября 2024, 04:47
Фото: 1MI.
Фотоловушка, установленная в живописном природном парке «Аслы-Куль», запечатлела трогательную сцену, сообщает во вторник, 19 ноября, Министерство природопользования и экологии РБ.

На запечатленных кадрах, пара лосей нежно трутся носами и издает забавные звуки, словно наслаждаясь обществом друг друга. Лоси, казалось, были погружены в свой маленький мир, где не существовало ни забот, ни проблем. Однако идиллия не продлилась долго: один из них, почувствовав голод, решил покинуть романтическую атмосферу и отправился на поиски пищи.

Пользователи соцсетей активно делились своими впечатлениями.

— Вот это любовь! Даже у лосей гармония.
— Такие классные. После увиденного, тоже так захотелось.
— Лоси прям как люди со своими повадками, — пишут жители Башкирии в соцсетях.

Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии голодные кабаны решили устроить «пиршество» на камеры на территории природного парка.

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