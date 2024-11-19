Влюбленная пара очаровала соцсети Башкирии

На запечатленных кадрах, пара лосей нежно трутся носами и издает забавные звуки, словно наслаждаясь обществом друг друга. Лоси, казалось, были погружены в свой маленький мир, где не существовало ни забот, ни проблем. Однако идиллия не продлилась долго: один из них, почувствовав голод, решил покинуть романтическую атмосферу и отправился на поиски пищи.