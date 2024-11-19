Влюбленная пара очаровала соцсети Башкирии

Posted 19 ноября, 04:47
Published 19 ноября, 04:47
Modified 19 ноября, 06:51
Updated 19 ноября, 06:51
На запечатленных кадрах, пара лосей нежно трутся носами и издает забавные звуки, словно наслаждаясь обществом друг друга. Лоси, казалось, были погружены в свой маленький мир, где не существовало ни забот, ни проблем. Однако идиллия не продлилась долго: один из них, почувствовав голод, решил покинуть романтическую атмосферу и отправился на поиски пищи.
Пользователи соцсетей активно делились своими впечатлениями.
— Вот это любовь! Даже у лосей гармония.
— Такие классные. После увиденного, тоже так захотелось.
— Лоси прям как люди со своими повадками, — пишут жители Башкирии в соцсетях.
Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии голодные кабаны решили устроить «пиршество» на камеры на территории природного парка.