Оператора ТКО выбрали без конкурса в Башкирии

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
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Updated Сегодня, 13:15
Победитель торгов, согласно сведениям из документации на сайте госзакупок, обязуется выполнять работы по обращению с ТКО в течение десяти лет. Так, новым региональным оператором стал ООО «Эко-Сити». Напомним, ранее региональным оператором в зоне деятельности №2 в Башкирии было ООО «Дюртюлимелиоводстрой», однако не так давно предприятие лишилось этого статуса. Региональным оператором сроком на один календарный год было определено ООО РО «Эко-Сити».
Отмечается, что изначально заявки на участие в торгах подали три организации, однако по итогу допущена до них была лишь одна. Двое других получили отказ из-за несоответствия поданных заявок конкурсной документации.
Отмечается, что согласно условиям договора, заключенного между Минэкологии РБ и ООО РО «Эко-Сити» оператор будет вести свою деятельность в соответствии с тарифами, которые были ранее утверждены региональным правительством.
Так, жильцы многоквартирных домов будут платить 110,125 руб. с человека, частных домов — 111,85 руб. с человека. Размер оплаты утвержден на период с 1 июля по 31 декабря 2024 года в зоне деятельности регионального оператора №2.
Напомним, согласно информации мэрии Уфы, территория республики поделена на четыре зоны, каждую из которых обслуживает свой оператор:
— Зона № 1- Уфимская;
— Зона № 2, Зона № 3 — Стерлитамакская, Нефтекамская;
— Зона № 4 — Октябрьская;
— Зона № 4+ — зона ЗАТО Межгорье.
При заключении договора региональный оператор по обращению с ТКО обязуется обеспечить организацию сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и последующего захоронения отходов: Отмечается, что данный статус не может присваиваться на срок не более чем 10 лет.