Оператора ТКО выбрали без конкурса в Башкирии

Победитель торгов, согласно сведениям из документации на сайте госзакупок, обязуется выполнять работы по обращению с ТКО в течение десяти лет. Так, новым региональным оператором стал ООО «Эко-Сити». Напомним, ранее региональным оператором в зоне деятельности №2 в Башкирии было ООО «Дюртюлимелиоводстрой», однако не так давно предприятие лишилось этого статуса. Региональным оператором сроком на один календарный год было определено ООО РО «Эко-Сити».