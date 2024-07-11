mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

Оператора ТКО выбрали без конкурса в Башкирии

Оператора ТКО выбрали без конкурса в Башкирии

11 июля 2024, 12:01
Фото: Изображение Midjourney
Итоги торгов были подведены в четверг, 11 июля, сообщает пресс-служба Министерства природопользования и экологии Башкортостана.

Победитель торгов, согласно сведениям из документации на сайте госзакупок, обязуется выполнять работы по обращению с ТКО в течение десяти лет. Так, новым региональным оператором стал ООО «Эко-Сити». Напомним, ранее региональным оператором в зоне деятельности №2 в Башкирии было ООО «Дюртюлимелиоводстрой», однако не так давно предприятие лишилось этого статуса. Региональным оператором сроком на один календарный год было определено ООО РО «Эко-Сити».

Отмечается, что изначально заявки на участие в торгах подали три организации, однако по итогу допущена до них была лишь одна. Двое других получили отказ из-за несоответствия поданных заявок конкурсной документации.

Отмечается, что согласно условиям договора, заключенного между Минэкологии РБ и ООО РО «Эко-Сити» оператор будет вести свою деятельность в соответствии с тарифами, которые были ранее утверждены региональным правительством.

Так, жильцы многоквартирных домов будут платить 110,125 руб. с человека, частных домов — 111,85 руб. с человека. Размер оплаты утвержден на период с 1 июля по 31 декабря 2024 года в зоне деятельности регионального оператора №2.

Напомним, согласно информации мэрии Уфы, территория республики поделена на четыре зоны, каждую из которых обслуживает свой оператор:

— Зона № 1- Уфимская;

— Зона № 2, Зона № 3 — Стерлитамакская, Нефтекамская;

— Зона № 4 — Октябрьская;

— Зона № 4+ — зона ЗАТО Межгорье.

При заключении договора региональный оператор по обращению с ТКО обязуется обеспечить организацию сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и последующего захоронения отходов: Отмечается, что данный статус не может присваиваться на срок не более чем 10 лет.

Читайте также:
Погода в Башкирии кардинально изменитсяИпотека в Башкирии начала обвалЭлектричкам Уфа-Шакша добавили вагонов
#Общество#Башкирия#Уфа#Конкурс#Торги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Сбор#Тарифы#Отходы#Оплата#ТКО#Министерство природопользования#Частные дома#Многоквартирные дома#Деятельность#Оператор#Заявки#Документация#Минэкологии РБ#Территория#Обслуживание#Транспортирование#Обработка#Утилизация
Подпишитесь
Как жителям Башкирии узнать остаток материнского капитала, чтобы его получить?
Сегодня, 08:00
Жена утонула на глазах у мужа в Башкирии
Вчера, 19:15
Дворовые разборки в Уфе заинтересовали Александра Бастрыкина
Вчера, 19:07
Перекрытия дорог в Уфе озвучили власти
Вчера, 18:54
Госдума решила выплачивать «кэшбек» семьям
Вчера, 17:19
Уфимцы в отчаянии от затяжной реконструкции улицы Пугачева
Вчера, 16:39