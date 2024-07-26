В Башкирию запретят ввоз новых животных

Posted Сегодня, 17:10
Published Сегодня, 17:10
Modified Сегодня, 17:12
Updated Сегодня, 17:12
В Министерстве природопользования и экологии РБ предложили внести изменения в положение о природном парке «Мурадымовское ущелье». В тексте положения от 2015 года говорится, что интродукция новых видов флоры и фауны в природном парке находится под запретом. При этом уже больше года на территории парка проживает семейство зубров из республики Беларусь.
Таким образом, в ведомстве предлагают внести в положение правки, сделав исключение для зубров. Формулировка, использованная в положении изначально будет звучать как: запрещена «интродукция новых видов растений и объектов животного мира, за исключением Европейского зубра».
Отметим, что о зубрах, которые проживают в «Мурадымовское ущелье», в своих соцсетях активно рассказывает глава Башкортостана Радий Хабиров. Так, в одной из недавних публикаций в своем блоге он рассказал о пополнении в их семье, опубликовав фото новорожденного зубрёнка.