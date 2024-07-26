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В Башкирию запретят ввоз новых животных

В Башкирию запретят ввоз новых животных

26 июля 2024, 17:10
Фото: Анатолий Ермоленко / Радий Хабиров/Telegram
С инициативой, касающейся порядка разведения животных на территории «Мурадымовского ущелья», выступили в Министерстве природопользования и экологии Башкортостана.

В Министерстве природопользования и экологии РБ предложили внести изменения в положение о природном парке «Мурадымовское ущелье». В тексте положения от 2015 года говорится, что интродукция новых видов флоры и фауны в природном парке находится под запретом. При этом уже больше года на территории парка проживает семейство зубров из республики Беларусь.

Таким образом, в ведомстве предлагают внести в положение правки, сделав исключение для зубров. Формулировка, использованная в положении изначально будет звучать как: запрещена «интродукция новых видов растений и объектов животного мира, за исключением Европейского зубра».

Отметим, что о зубрах, которые проживают в «Мурадымовское ущелье», в своих соцсетях активно рассказывает глава Башкортостана Радий Хабиров. Так, в одной из недавних публикаций в своем блоге он рассказал о пополнении в их семье, опубликовав фото новорожденного зубрёнка.

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