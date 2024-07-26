В Башкирию запретят ввоз новых животных

В Министерстве природопользования и экологии РБ предложили внести изменения в положение о природном парке «Мурадымовское ущелье». В тексте положения от 2015 года говорится, что интродукция новых видов флоры и фауны в природном парке находится под запретом. При этом уже больше года на территории парка проживает семейство зубров из республики Беларусь.