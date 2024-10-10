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Posted 10 октября, 04:10

Published 10 октября, 04:10

Modified 10 октября, 10:10

Updated 10 октября, 10:10

Открытие колоннады в Уфе станет конкурсом

Уфимцам заплатят за открытие колоннады

10 октября 2024, 04:10
Фото: mkset.ru

Открытие колоннады в Уфе станет конкурсом

Денежный приз будет выдаваться за фотографии новой достопримечательности, сообщает в среду, 9 октября, пресс-служба Калининского района.

Как стало известно, 10 октября на Набережной реки Белой состоится официальное открытие колоннады, копии знаменитой конструкции в Сухуми. Достопримечательность характеризует дружбу между Башкортостаном и Абхазией.

В связи с мероприятием, организаторы пригласили фотографов и представителей СМИ на фото/пресс-тур, который состоится сразу после открытия. Заявлено, что на фотосъемке буду молодые актеры в свадебных образах, что якобы украсит снимки.

Кроме того, фотографы смогут побороться в конкурсе за денежный приз и возможность показать свои фото на индивидуальной выставке в одном из музеев Уфы. Сумму приза в сообщении Калининского района не упомянули.

Как ранее сообщал Mkset, строительство уфимской колоннады началось 11 октября 2023 года, тогда первый камень заложили глава Башкирии Радий Хабиров и президент Абхазии Аслан Бжания.

Названа дата открытия колоннады в Уфе
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