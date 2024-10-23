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Октябрь
Шакшинский мост закроют после часа пик в Уфе
23 октября, 13:06
Мед и кумыс — в пробке томись
4 октября, 05:45
Сентябрь
В Уфе изменили маршрут социального автобуса
30 сентября, 13:51
Транспортный ад прогнозируют в Уфе
12 сентября, 08:14
Август
Вызвать такси на линейку в Уфе и не обанкротиться
29 августа, 19:41
Автобус Уфа — Сибай запустят уже на днях
20 августа, 19:29
«Финист» сменит «Ласточку» в Уфе в субботу
Импортозамещенная электричка по будням будет возить пассажиров из Шакши и Дёмы, сообщает Минтранс Башкирии.
6 августа, 12:44
Июль
Цены на проезд в Уфе в августе поднимут дважды
17 июля, 10:54
В Уфе запускают новый автобус
9 июля, 08:18
Водитель автобуса оставил 20 человек под палящим солнцем в Башкирии
6 июля, 10:39

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