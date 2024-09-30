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Posted 30 сентября, 13:51

Published 30 сентября, 13:51

Modified 30 сентября, 13:53

Updated 30 сентября, 13:53

В Уфе изменили маршрут социального автобуса

В Уфе изменили маршрут социального автобуса

30 сентября 2024, 13:51
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Жители Уфы столкнутся с изменениями движения популярного маршрута, сообщает Минтранс Башкирии в понедельник, 30 сентября.

С 1 октября автобус №31 ТСК «Пушкинский» — Роддом №4 — ТСК «Пушкинский» начнет курсировать по новому маршруту. Ранее Минтранс Башкирии сообщал, что автобусам не будет выделена конечная остановка на «Роддоме №4». Вместо этого движение будет организовано по кругу.

— Новая схема позволит сократить время в пути и улучшить связь между ключевыми точками на маршруте, — комментируют специалисты.
Фото: Минтранс Башкирии

Напомним, власти Башкирии, спустя значительное время после отмены «ковидных» ограничений, решили вновь ввести практику использования QR-кодов в общественных местах. При использовании сканировании QR-кодов цена проезда будет значительно ниже.

В Уфе вводят QR-коды для проезда
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