В Уфе изменили маршрут социального автобуса

Posted 30 сентября, 13:51
Published 30 сентября, 13:51
Modified 30 сентября, 13:53
Updated 30 сентября, 13:53
С 1 октября автобус №31 ТСК «Пушкинский» — Роддом №4 — ТСК «Пушкинский» начнет курсировать по новому маршруту. Ранее Минтранс Башкирии сообщал, что автобусам не будет выделена конечная остановка на «Роддоме №4». Вместо этого движение будет организовано по кругу.
— Новая схема позволит сократить время в пути и улучшить связь между ключевыми точками на маршруте, — комментируют специалисты.
Напомним, власти Башкирии, спустя значительное время после отмены «ковидных» ограничений, решили вновь ввести практику использования QR-кодов в общественных местах. При использовании сканировании QR-кодов цена проезда будет значительно ниже.
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