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Водитель автобуса оставил 20 человек под палящим солнцем в Башкирии

Водитель автобуса оставил 20 человек под палящим солнцем в Башкирии

6 июля 2024, 10:39
Фото: 1MI
О случившемся пассажиры рассказали в соцсетях.

Из-за нехватки мест водитель автобуса оставил на остановке 20 человек. Речь идет об автобусном маршруте «Салават — Ишимбай».

Как сообщил один из пассажиров, 20 человек не смогли уехать с остановки из-за того, что рейс выполнялся небольшим автобусом марки Mercedes-Benz, который попросту не мог вместить всех желающих.

— Межгород, всего 13 км. Нельзя с утра хотя бы автобусы пускать хотя бы через 20 минут? — обратился он к перевозчику с вопросами в его официальной группе в соцсетях.

На жалобу отреагировали в региональнои Минтрансе, сообщив, что обращение было принято в работу. Представитель ведомства обязалась предоставить ответ не позднее 12 июля.

Пользователи в комментариях отмечают, что люди остались на остановке под палящим солнцем. К слову, в эту пятницу, термометры в отдельных уголка республики показывали до +40 градусов.

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