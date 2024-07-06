Водитель автобуса оставил 20 человек под палящим солнцем в Башкирии

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Из-за нехватки мест водитель автобуса оставил на остановке 20 человек. Речь идет об автобусном маршруте «Салават — Ишимбай».
Как сообщил один из пассажиров, 20 человек не смогли уехать с остановки из-за того, что рейс выполнялся небольшим автобусом марки Mercedes-Benz, который попросту не мог вместить всех желающих.
— Межгород, всего 13 км. Нельзя с утра хотя бы автобусы пускать хотя бы через 20 минут? — обратился он к перевозчику с вопросами в его официальной группе в соцсетях.
На жалобу отреагировали в региональнои Минтрансе, сообщив, что обращение было принято в работу. Представитель ведомства обязалась предоставить ответ не позднее 12 июля.
Пользователи в комментариях отмечают, что люди остались на остановке под палящим солнцем. К слову, в эту пятницу, термометры в отдельных уголка республики показывали до +40 градусов.